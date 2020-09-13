MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Hes Kablo Kayserispor, maçın başında bulduğu golle 1-0 galip geldi ve lisans sorunu nedeniyle yaşanan moral bozukluğunu telafi etti.

Maçın henüz 2. dakikasında Zoran Kvrzic’in attığı golle 1-0 öne geçen Kayserispor, eksik kadrosuna rağmen dirençli bir oyun ortaya koydu. Konuk ekip Kasımpaşa ise sayısız gol fırsatını değerlendirmezken kritik pozisyonlarda ‘VAR’a takıldı.

Maçın 21. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa, VAR kontrolü sonrasında pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu için yıkıldı. Maçın 54. dakikasında Kasımpaşalı Anıl Koç’un golü de ‘VAR’ incelemesinde faul olduğu için iptal edildi.

Kaçan goller ve ‘VAR’a takılan pozisyonlar nedeniyle oyun temposu düşen Kasımpaşa, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayınca ev sahibi Kayserispor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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“MAÇA 1-0 MAĞLUP BAŞLADIK”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Maça 1-0 mağlup başladık. Çıkarken kaptırdık topu ve gol yedik” dedi.

Altıparmak, “Tamamen oyunu domine eden istediğini yapan, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. 1-0'dan sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarı rakibimiz maçın başından sonuna kadar defans yaptı. Golü bulduktan sonra tamamen defansa çekildi. Biz üretmeye çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar var ama sonuca yansıtamadık. Mağlup olduk ama ne oynana oyun ne de pozisyon itibariyle hak etmediğimiz bir mağlubiyetti. Ligin ilk maçları zordur. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Oyuncularımızın isteğinden memnunum” diye konuştu.

“GALİBİYETİN SEVİNCİNİ YAŞAYACAĞIZ”

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Kendi adlarına zor bir karşılaşma olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bektaş, “Zor bir karşılaşma oldu kendi adımıza. Belli hazırlıklar yaptık. Oyun tarzımızla alakalı ancak Cuma günü gelişen olaydan dolayı böyle bir kadro ile çıktık. Bu süreçte gece gündüz çalışan. Transferlerin takıma katılması için kendi işini bırakıp bizimle mesai yapan başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bektaş, “Hepsini kutluyorum oyuncuların. Bu gün haddimizi bilerek bir takım maçı nasıl kazanacaksa öyle oynadılar. Mücadele örneği gösterdiler. İlk maç bizim için önemliydi. Şartlara sığınmıyorum. Bir takım oyun disiplinine bağlı kaldığı zaman konsantrasyondan kopmadığı zaman rakip kim olursa olsun maç kazanabiliyor. Şimdi galibiyetin sevincini yaşayacağız” ifadesinde bulundu.

BERNA GÖZBAŞI’DAN LİSANS AÇIKLAMASI

Yeni sezon için 8 transfer yapan ancak eski futbolcusu Kucher’e zamanında ödeme yapılamamasından ötürü Hes Kablo Kayserispor'a FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi. Yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ne yazık ki son dakika eski borçlar ödemesi çıktı. Derhal tarafımca ödeme yapıldı. Buna rağmen hafta sonu nedeniyle ve oyuncunun güven sorununu aşmak diplomatik girişimlerle mümkün olabildiği için lisanslar çıkıyor ama 24 saat kuralına aykırı hareket edemiyoruz” dedi.

Transfer açıklaması da yapan Başkan Gözbaşı “Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk. Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile imza Pazartesi… Şu anda yolda geliyor. İkincisi hafta arası” açıklamasında bulundu.

Hes Kablo Kayserispor'da Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada yeni takımlarının formasını giyemedi.