MAÇ SONUCU | Fraport TAV Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Fredy’nin asistinde Bünyamın Balcı’nın golüyle Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda Sefa Yılmaz’ı oyuna alan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre’nin hamlesi sonuç vermezken Antalyaspor’un yeni transferi Nuri Şahin ise 68’de oyuna dahil oldu.

Nuri Şahin’in maça girmesiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan Antalyaspor, 77’de Hakan Özmert’in golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı. Antalyaspor ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olurken Gençlerbirliği ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

NOBRE: “GOL OLMAYINCA MAĞLUP OLDUK”

Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını, ilk yarıda girdikleri pozisyonları ise değerlendiremediklerini söyledi.

İki hatadan kolay gol yediklerini dile getiren Mert Nobre, “Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk. Önümüzdeki Konyaspor maçını düşünmeliyiz” diye konuştu.

TAMER TUNA: “KAZANMA ARZUMUZ DEVAM ETTİ”

Bazı takımlardan teknik direktör ve futbolcuların da Covid-19 tedavisi gördüğünü dile getiren Tamer Tuna, “Bu hastalıktan kaçış yok gibi görünse de dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat etsek de ‘bizim takımımıza da gelmeyecek’ diyemiyoruz” diye konuştu.

Sezona taraftarsız bir şekilde galibiyetle başladıklarını ifade eden Tuna, “Takımımın geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdü. Maça planladığımız gibi başladık. Gençlerbirliği zorlu bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğumuz performans, maç konsantrasyonu, lige kazanarak başlamak arzusu üst seviyedeydi. Her şey bizim adımıza güzel oldu.”ifadelerine yer verdi.

“PAS OYUNU HEDEFİ”

İkinci yarıda Podolski, Nuri Şahin ve Orgill’i oyuna alarak daha fazla pası düşündüklerinin altını çizen Tuna, “Pas oyununu doğru oynayıp farklı bir takıma gelebiliriz. Bu isimler bize de lige de çok katkı verecektir. O katkıyı bu maçta aldık. Geçen yıl 19 farklı oyuncuyla gol atan Türkiye’deki tek takımdık. Bu oyuncuların uzun lig maratonunda hepsinden tek tek katkı alacağımıza inanıyorum” dedi.

Tuna, trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay'ın ailesine ve camiaya başsağlığı dileklerini iletti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutu kalecide kaldı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunu kaleci kurtardı.

41. dakikada Jahovic’in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı’ya bıraktı. Bünyamin’in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza salanı sol çaprazında topla buluşan Fredy'nin sert şutunu kaleci çıkardı.

77. dakikada Amilton'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

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