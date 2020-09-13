Konyaspor’un yeni teknik direktörü İsmail Kartal!

İttifak Holding Konyaspor, bugün yollarını ayırdığını teknik direktör Bülent Korkmaz’ın yerine İsmail Kartal’ı getirdi.

59 yaşındaki İsmail Kartal, son olarak Çaykur Rizespor’da görev aldı. Şubat 2020’de Rizespor’daki görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

İttifak Holding Konyaspor'umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Dxuy7d92oZ — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 12, 2020

BÜLENT KORKMAZ’DAN SİTEMLİ İSTİFA

İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Bülent Korkmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil bu takımın kümeye düştü dediği dönemde, haklı birçok mazaret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım. Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirdağ transferlerini gerçekleştirdik. En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim.”