Jose Mourinho, Ahmet Ağaoğlu’nu doğruladı! Alexander Sörloth…

Geçen sezon bordo mavili formayla Süper Lig’de gol kralı olan ve başarılı performansını Norveç Milli Takımı ile de sürdüren Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin transfer hedefi olmaya devam ediyor.

Norveç Milli Takımı’nın kampına gittikten sonra Trabzon şehrine geri dönmeyen Sörloth için noter tespiti yapıldı. Trabzonspor Kulübü, Alman ekibi Leipzig’in resmi bir teklifte bulunduğunu açıklarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu İngiliz devi Tottenham’ın da devrede olduğunu dile getirmişti.

Konu üzerine 1-0 yenildikleri Everton maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Tottenham’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, “Oyuncu Trabzonspor’a ait olduğu için herhangi bir yorum yapamayacağım. Ama Başkan öyle diyorsa doğru olmadığını söyleyemem” ifadelerini kullanarak Ağaoğlu’nun iddiasını doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

Portekizli çalıştırıcı forvet ihtiyacını yinelerken, “Evet, forvet istiyorum. İhtiyacım var. Yönetimin bir forvet istediğimi bildiğini açıkça söylemem gerek” ifadelerini kullandı.

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SÖRLOTH'UN TRANSFERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR…

Uluslar Ligi'nde Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Sörloth, mücadelede 2 gol kaydetmişti. Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Sörloth'un transferi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Sözcü Skor editörü Ümit Genç önemli bilgiler ve detaylar paylaşmıştı…

Leipzig'in Sörloth transferi için önünde birden fazla senaryo bulunuyor.

Öncelikle Tottenham ve Leipzig’in Alexander Sörloth'u kadrosuna bu yıl katabilmesi için kesenin ağzını fazlasıyla açması gerek.

Çünkü Trabzonspor'un Palace ile yaptığı anlaşma gereği Sörloth 1 yıl daha bordo mavililerin kontratlı oyuncusu ve bordo mavililer Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahibi…

İlk senaryoda bordo mavililer Sörloth için Crystal Palace'a opsiyon maddesindeki 6 milyon Euro'yu ödeyerek Leipzig'e yeni bir fiyat belirleyebilecek.

Sörloth için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekleyen Trabzonspor bir sonraki satıştan pay maddesini de talep etme hakkına sahip

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Ancak Sörloth'un sözleşmesinde Trabzonspor'a dezavantaj yaratabilecek 9 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde gelecek sezon 9 milyon Euro ödeyecek herhangi bir takımın Sörloth'u transfer edebileceği anlamına geliyor.

Trabzonspor’un, serbest kalma maddesindeki rakamı yukarıya çekme çabaları ise şimdilik sonuç vermedi. Trabzonspor yönetiminin, bu çıkmaz nedeniyle Sörloth’un Leipzig’e transferine, uygun şartlar oluşması halinde izin vermesi de gündemde…