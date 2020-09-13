Jamie Vardy attı, Leicester kazandı! Drogba’yı geçti…

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında açılan Leicester City, 56’da Timothy Castagne ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Leicester City, 74. ve 84. dakikalarda kazandığı penaltı vuruşlarını da yıldız Jamie Vardy ile gole çevirince mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlk 11’de maça başlayan milli stoper Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca forma giydiği karşılaşmada rakip forvetlere göz açtırmadı ve takımının mücadeleyi gol yemeden tamamlamasında etkili rol oynadı.

Leicester City gelecek hafta sahasında Burnley’i ağırlarken, West Bromwich Albion deplasmanda Everton ile karşılaşacak.

VARDY, DROGBA’YI GERİDE BIRAKTI!

WBA maçında iki gol birden atan Vardy, 105 gole ulaşarak Premier Lig’deki gol sayısında Didier Drogba’yı (104) geride bıraktı. İngiliz futbolcu, Drogba’dan 43 maç daha az oynayarak bu sayıyı elde etti.