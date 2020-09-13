Formula 1’de Toskana Grand Prix’sine kazalar damga vurdu! Bottas’ın taktiği kaos doğurdu!

Formula 1’de sezonun 9. yarışı olan Toskana Grand Prix’sine yaşanan kazalar damga vurdu. Ferrari’nin 1000. yarışı olarak da tarihe geçen ve Mugello pistinin ilk kez F1’e ev sahipliği yaptığı yarış yaşanan kazalar kırmızı bayrakların çıkmasına sebep oldu.

Yarışa üçüncü sırada başlayan ancak startla birlikte gerileyen Red Bull pilotu Max Verstappen, Alpha Tarui’den Pierre Gasly ve Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ile çarpıştı. İlk turda McLaren’den Carlos Sainz Jr da spin atarak Sebastian Vettel ile çarpıştı; Vettel’in ön kanadı kırılınca, Ferrari pilotu pite girmek zorunda kaldı.

Güvenlik aracı 8 tur boyunca pistte kalırken, kırmızı bayrakların çıkmasıyla sonuçlanan bir büyük kaza da güvenlik aracı çıktıktan sonra yaşandı.

İlk turdaki kaosta pole pozisyonunda başlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton’dan liderliği almayı başaran Mercedes pilotu Valtteri Bottas, güvenlik aracı çıktıktan sonra taktiksel bir hamleye başvurdu.

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Güvenlik aracı ile ilgili kurallar gereği araçlar güvenlik aracı çıktıktan sonra da geçiş yapabilmek için lider pilotun gaz açmasını ve yarışa başlamasını beklemek zorunda. Bottas, dibindeki Hamilton’a karşı düzlükte dezavantajlı olduğunu düşünerek, güvenlik aracı çıktıktan sonra bir süre daha yarışı başlatmadı. Bottas yarışa viraj yakınında başlarken arka tarafta yeni bir kaos çıktı.

Kenardaki görevlilerin yeşil bayrak salladığını gören ve Bottas’ın planından bihaber pilotlar birbirine girdi. Sainz, Giovinazzi, Nicholas Latifi (Williams) ve Kevin Magnussen (Haas)’in karıştığı kazanın ardından kırmızı bayrakla yarış pistin temizlenmesi için durduruldu.

Bottas’ın taktiğine rağmen kazanan değişmedi: Lewis Hamilton!

Bottas’ın çabalarına rağmen yarışı Lewis Hamilton kazandı. Valtteri Bottas ikinci, Red Bull’dan Alex Albon ise üçüncü sırada yarışı noktaladı. Hamilton 90. zaferini elde ederken Ferrari’nin 1000. yarışı olan bu özel yarışta Ferrari pilotlarından Charles Leclerc 8., Sebastian Vettel ise 10. sırada yer aldı. Kabus gibi geçen sezonda iki Ferrari pilotu da bu kaotik yarıştan puan çıkarmayı başardı.

Kırmızı bayraklar nedeniyle iki kez duran yarışı 12 araç tamamlayabildi. Red Bull pilotu Alex Albon ise bu ilginç yarışın ardından kariyerinde ilk kez podyuma çıkma sevinci yaşadı.

Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi (Williams), Esteban Ocon (Renault) ve Lance Stroll’ün (Racing Point) yarış dışı kaldığı Toskana GP, yaşanan kazalarla birlikte 2 kez kırmızı bayrakla durduruldu.

Hamilton ve Mercedes zirveyi korudu!

Bu sıralamalarla birlikte şampiyona lideri Lewis Hamilton, puanını 190’a yükselterek pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas da 135 puanla Hamilton’ı takibine devam etti. Takımlar sıralamasında ise lider Mercedes puanını 325’e yükseltti ve en yakın rakibi Red Bull’a 152 puan fark atmayı başardı. Sezonun 10’uncu yarışı Rusya Grand Prix, 25-27 Eylül tarihlerinde Sochi Autodrom’da koşulacak.