Fenerbahçe’den Tisserand açıklaması: ‘İstanbul’a geliyor!’

Bu sezon transfer döneminin en hızlı ekibi olan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir” denildi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Mauricio Lemos’u kadrosuna katmıştı.

Clairefontaine’de başladı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti forması giyen 1.90 metre boyundaki savunma oyuncusu Temmuz 2018’de 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Ingolstadt’tan Wolfsburg’a transfer olmuştu. Fransa doğumlu oyuncu Fransa’nın önemli altyapı kulüplerinden Clairefontaine’de futbola başladı ve 2009’da Monaco’nun altyapısına transfer oldu.

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Monaco’da A takımda da forma giyen oyuncu, Lens ve Toulouse’da kiralık olarak forma giydikten sonra Ağustos 2016’da 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ingolstadt’a gitti. Almanya macerası böyle başlayan Tisserand, 2017-2018 sezonunu 3 milyon Euro kiralama bedeliyle Wolfsburg’da geçirdi. Wolfsburg 2018-2019 sezonunun başında Tisserand’ın bonservisini aldı.

Tisserand, geçen sezon 23 maçta, 2018-2019 sezonunda ise 11 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 23 maçın 22’sinde ilk 11’de sahadaydı.