Fenerbahçe Miha Zajc’ı Genoa’ya gönderdi!

Fenerbahçe Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc’ın İtalya Serie A ekibi Genoa’ya kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ocak 2019’da Empoli’den 3,5 milyon euro bedelle transfer edilen Miha Zajc, sarı lacivertli takıma bir türlü adapte olamamıştı. Sloven basınında yer alan iddialara göre; Genoa ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada Zajc’ın satın alma opsiyonu 3 milyon euro olarak belirlendi.

Süper Lig’de sadece 20 maça çıkabilen Sloven orta saha 3 gol atabildi. Fenerbahçe Kulübü’nün konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşım:

Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/9bqHmlAkvn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020

FİZİK OLARAK YETERSİZ KALDI

Editör yorumu: Fiziksel açıdan Süper Lig’in sert futboluna bir türlü ayak uyduramayan Zajc, yaratıcı özelliklerini de sergileyemedi. Tekniğine çok hakim olmasına rağmen baskı altında panikleyen ve Fenerbahçe’nin beklediği vizyonu sahaya koyamayan Zajc, yedek kulübesinden bir türlü kurtulamadı. Fenerbahçe’de forma giydiği süre boyunca istikrarlı olarak ilk 11’de forma giyme şansı bulamayan Sloven orta saha, oyuna sonradan girdiği maçların birkaçı hariç hiçbir etkinlik gösteremedi.