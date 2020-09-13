CANLI | Trabzonspor 1-3 Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor Beşiktaş canlı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’in ilk haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligin iddialı ekiplerinden ikisi Trabzon’da kozlarını paylaşıyor. Eksikleri bulunan iki takım da zorlu maçtan moral depolayarak ayrılmanın peşinde. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve maçın canlı izle bağlantısı SKOR’da.

GOL! Dk. 86: Welinton, Ersin anlaşmazlığında Abdülkadir Ömür’ün golüyle skor 3-1’e geldi.

Dk. 79: Abdülkadir Ömür, serbest vuruşta kaleyi yokladı, Ersin sert şutta topa iki hamlede hakim olabildi.

GOL! Dk. 74: Dorukhan’ın içeri güzel çevirdiği pasta oyuna 73’te dahil olan Lens topu ağlara gönderdi.

GOL! Dk. 64: Mensah penaltıdan skoru 2-0 yaptı!

Dk. 62: PENALTI VE KIRMIZI KART! Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Flavio’ya sarı kart çıkarken Trabzonspor’la ilk maçına çıkan oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Flavio ilk sarı kartını 43’te görmüştü.

Dk. 61: Korner esnasında Flavio’nun müdahalesiyle Atiba, ceza sahası içinde yerde kaldı oyun devam ederken VAR uyarısıyla penaltı inceleniyor.

Dk. 59: Guilherme, serbest vuruştan ortasını yaptı, iyi bölgeye giden topa Gaston Campi dokunamadı.

Dk. 49: Oğuzhan sol kasığından sakatlandı ve sedyeyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Oğuzhan’ın yerine Dorukhan oyuna girdi.

Dk. 48: Dar alanda etkili hareketlerle Mensah, sağdan içeri girdi, vurduğu top dışarı gitti.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

YORUM: Maçın başında iki takım da -belki de sezona moralsiz başlamamak isteğiyle- dengeli bir oyun tercih ederken gole kadar olan bölümde Trabzonspor etkili gözüktü. Boyd’un golünden sonra ev sahibi, oyunda toparlanmakta zorlandı. Beşiktaş devrenin sonuna kadar tempoyu belirleyen taraf oldu. İki takım da etkili gol fırsatları bulmakta çok zorlandı. Yayıncı kuruluş verilerine göre Trabzonspor’un gol beklentisi 0.11, Beşiktaş’ın gol beklentisi ise 0.28’di.

Dk. 42: Mensah orta alanda kaptı, Atiba’yı gördü. Atiba aradan Boyd’a oynadı, çaprazda karşı karşıya pozisyonda Boyd topu ağlara gönderemedi.

GOL! Dk. 29: Tyler Boyd, solda aldı, muhteşem vurdu Hüseyin’in başına da çarpan top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu!

Dk. 8: Trabzonspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan topta Kamil Ahmet Çörekçi, sol kanatta çizgiye indi, içeri çevirdi; ortasında Vida topa Ekuban’dan önce dokunmayı ve topu kornere göndermeyi başardı.

Dk. 1: Maç başladı!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Eksikler, yeniler…

Beşiktaş’ta yeni transferler Welinton, Fabrice N’Sakala, Bernard Oliver Mensah maça ilk 11’de başlıyor. Atakan Üner ise yedek kulübesinde yer alıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corona virüsü testi pozitif çıktığı için bu mücadelede takımının başında yer alamıyor.

Trabzonspor’da sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı bulunan ve 6 ay forma giyemeyeceği açıklanan Trondsen dışında Pereira ve Marlon da sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Milli takım kampı için gittiği ülkesinden dönmeyen Alexander Sörloth da maç kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N’Koudou, bu karşılaşmada forma giyemiyor. Atletico Madrid’den kiralanan savunma oyuncusu Francisco Montero’nun da lisansı henüz çıkarılmadığı için Trabzonspor karşısında görev alamıyor.