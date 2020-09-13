Burak Yılmaz 90 dakika oynadı, Lille 88’de güldü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 3. hafta karşılaşmasında Metz’i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenmeyi başardı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz maça ilk 11’de başlarken, Zeki Çelik 83’te Pied’in yerine, Yusuf Yazıcı ise 86. dakikada Andre’nin yerine dahil oldu. Maçın 88. dakikasında Luiz Araujo’nun golüyle 1-0 kazanan Lille puanını 7’ye yükseltti.

Forvet Burak Yılmaz 82. dakikada kullandığı müthiş frikik kaleci Oukidja tarafından son anda kurtarıldı.

İlk hafta Rennes ile 1-1 berabere kalan Lille, 2. hafta Reims’i de 1-0’lık skorla mağlup etmişti. Rennes maçına ikinci yarıda dahil olan Burak Yılmaz, Reims ve Metz maçlarına ilk 11’de başladı ancak henüz golle tanışamadı.