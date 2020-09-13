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Burak Yılmaz 90 dakika oynadı, Lille 88’de güldü!

Fransa Ligue 1'de 3. hafta karşılaşmasında Lille sahasında Metz'i ağırladı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille 1-0 galip geldi

18:17 -
Haberler Fransa Ligue 1
Burak Yılmaz 90 dakika oynadı, Lille 88’de güldü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 3. hafta karşılaşmasında Metz’i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenmeyi başardı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz maça ilk 11’de başlarken, Zeki Çelik 83’te Pied’in yerine, Yusuf Yazıcı ise 86. dakikada Andre’nin yerine dahil oldu. Maçın 88. dakikasında Luiz Araujo’nun golüyle 1-0 kazanan Lille puanını 7’ye yükseltti.

Forvet Burak Yılmaz 82. dakikada kullandığı müthiş frikik kaleci Oukidja tarafından son anda kurtarıldı.

İlk hafta Rennes ile 1-1 berabere kalan Lille, 2. hafta Reims’i de 1-0’lık skorla mağlup etmişti. Rennes maçına ikinci yarıda dahil olan Burak Yılmaz, Reims ve Metz maçlarına ilk 11’de başladı ancak henüz golle tanışamadı.

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Son güncelleme: 18:19 13.09.2020