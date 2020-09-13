Bir galibiyetten fazlası

FUTBOLUN değişmeyen kurallarından birisi de kuşkusuz evinde baskılı oynamaktır. Misafir takımı hataya sürüklersen ilk yarıda maçı koparacak hamleleri ve golleri bulursun. Galatasaray, sezonun ilk maçında farklı bir skorla Gaziantep karşısında galip geliyorsa iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz ama 40 haftalık periyotta konuşmak için biraz erken olabilir.

ŞAMPİYON olamıyorsan bütün bir sezonun çöpe gideceği, borçların katlanarak devam edeceğini düşünürsek Galatasaray'ın uzun süredir özlenen futbolu oynamasına da şaşırmamak lazım. Fırtına gibi esen, attığı kadar kaçıran bir takım izledik. Emanetçi kaleci, sağ bekte kaslı bir futbolcu, sol bekte geçen sezon yeterince süre alamayan bir yabancı, birlikte oynamayı özleyen stoperler olunca geriyi sağlama almıştı Aslan.… Bazen yokluk birileri için fırsat oluyor tıpkı Taylan gibi… Geçmişin izlerini arayan Arda, artık sakatlanmaması için dua edilen Falcao ve taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Feghouli-Belhanda ikilisi…… Hepsi iyiydi. Emre'ye nazar boncuğu lazım!

FATİH Terim, fizik-kondisyonun yanı sıra oyuncularına moral-motivasyon yüklemesini de yapmış. Galibiyetin şifreleri atılan gollerde gizli… Yayıncı kuruluşta Tugay abisi var, tesadüf bu ya Taylan'ın içine Tugay kaçmış. Demiştim ya baskı hata getiriyor.

İKİNCİ golde Taylan topu kapıyor 1, Belhanda'ya şık pası veriyor 2, hemen Falcao'yu ince görüyor 3, golcü egoistliğini kenara bırakıp Emre'ye asistini yapıyor 4. İşte basit futbol ve gol: 2-0.

ÜÇÜNCÜ golde serbest vuruştan sonraki üçüncü pas ağları buluyorsa kimse kusura bakmasın Fatih Terim de bu sezona motive olarak başlamıştır. Tek sıkıntı yan toplar ve Fatih'in yediği gole dikkat çekmek istiyorum. Böyle gol yenmez!

MAÇIN hakemi Bahattin Şimşek'e gelecek olursak; gözde hakem olma yolunda ilerliyor. Pozisyonlara hakim, oyunculara karşı otoriter, pozisyonlara yakın, gösterdiği kartlar doğru ama VAR'ın uyarısıyla verdiği penaltı kararı tartışmalı.