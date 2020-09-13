Beşiktaş’ta Murat Şahin’den santrfor açıklaması: ‘Kalinic o isimlerden bir tanesi…’

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor’u 3-1 yenerek lige görkemli bir giriş yaparken müsabakanın ardından Murat Şahin, oyuncular ve Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü testi pozitif çıktığı için takımın başında yer alamayan Sergen Yalçın’ın yokluğunda kenarda direktifleri ileten yardımcı antrenör Murat Şahin, “Sezona derbi galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi, hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Beşiktaş takımı her maçını kazanmak için oynar, bugün de öyleydi” dedi.

“Trabzonspor’a hemen hemen maç boyunca pozisyon vermedik, yediğimiz gol bile pozisyon değil. Tamamen plana sadık kaldı oyuncularımız” ifadelerini kullanan Şahin, merakla beklenen santrfor transferi konusunda ise “Kalinic görüştüğümüz isimlerden bir tanesi. Bu oyuncunun faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Maddi konular var; görüşülüyor” diye konuştu.

Kocadağ’dan transfer açıklamaları

Emre Kocadağ da forvet transferine değinirken Aboubakar ihtimalini de değerlendirdi ve “Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız” dedi. Gökhan Töre’ye tekliflerini ilettiklerini söyleyen Kocadağ, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas’ın da kendilerine gelen teklifleri kabul etmediklerini dile getirdi.

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Emre Kocadağ, ayrıca Domagoj Vida’ya da teklifler geldiğini ancak önceliklerinin eksik bölgelere takviyeler yapmak olduğunu vurguladı. Kocadağ, “Josef de Souza geldi, 2-3 takviye daha olabilir. Onlar da geldikten sonra daha üst düzey oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz” dedi.

Boyd: ‘Galibiyeti hocamıza armağan ediyoruz!’

Tyler Boyd: Galibiyeti bugün burada olmayan hocamıza armağan ediyoruz. Galibiyetle başladık, saha iyi olmamasına rağmen istediğimizi alarak buradan ayrılıyoruz. Taraftarımıza Beşiktaş formasını giyen futbolcuların nasıl mücadele etmesi gerektiğini gösterdiğimiz için mutluyuz.

Fabrice N’Sakala: Büyük takımın taraftarının beklentisi büyüktür. PAOK maçından da beklenti büyüktü. Bugüne iyi hazırlandık ve galibiyeti aldık.

Bernard Mensah: Şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim şampiyon olmak ve burada kalabilmek. İyi bir hocamız ve takım arkadaşlarımız var. Kupalar kazanmak istiyorum.