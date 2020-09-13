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Ancelotti-Mourinho düellosunda Everton tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçı dev bir düelloya sahne oldu. Carlo Ancelotti'nin Everton'ı, deplasmanda Jose Mourinho'nun Tottenham'ını mağlup etti. Everton, Calvert-Lewin'in kafa golüyle Tottenham karşısında 8 yıl sonra galip geldi

SKOR DIŞ HABER
20:49 -
Haberler Futbol
Ancelotti-Mourinho düellosunda Everton tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig ilk hafta karşılaşmasında Everton deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.

James Rodriguez, Allan ve  Abdoulaye Doucoure gibi yeni transferlerini ilk 11'de başlatan Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jose Mourinho karşısında 1-0’lık skorla galip gelen taraf oldu.

Merseyside ekibinin maçtaki tek golünü 55. dakikada Lucas Digne’nin asistinde Dominic Calvert-Lewin kafayla kaydetti.

Everton ligde ikinci hafta maçında West Bromwich Albion'u ağırlarken, Tottenham ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Aralık 2012’den beri yenemediği Tottenham karşısında 15 maç sonra galip geldi.

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Son güncelleme: 20:57 13.09.2020