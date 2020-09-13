Anadolu Efes’te bir basketbolcu corona pozitif

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve Bahçeşehir Koleji ile aynı turnuvada mücadele eden Ukrayna ekibi BC Dnipro bazı oyuncularında corona virüse rastlandığı için ülkesine dönme kararı almıştı. Dnipro, yer aldığı turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji ile birer hazırlık maçı gerçekleştirmişti.

Dnipro’nun ülkesine dönmesinin ardından turnuva bir süre daha devam etmişti. Hazırlık turnuvasında yer alan Anadolu Efes takımında, bir basketbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Anadolu Efes’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 – 2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Anadolu Efes Spor Kulübü”

Açıklama, kulübün resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması pic.twitter.com/V7dKKTqAM0 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 13, 2020

KAAN KURAL UYARMIŞTI

Hazırlık turnuvası için Türkiye'de bulunun BC Dnipro takımında corona virüsüne rastlanılmasının ardından, basketbol yorumcusu Kaan Kural kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dinipro ile turnuvada mücadele eden Galatasaray, Bahçeşihir Koleji ve Anadolu Efes'in çok acil önlem alması ve turnuvanın durdurulmasını söylemişti.