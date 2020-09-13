Abdurrahim Albayrak: Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, “Okay Yokuşlu'nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi. Albayrak, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda için de “Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Metin Oktay’ı anma töreninin ardından konuşan Albayrak, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin sorulması üzerine “İyi ve güzel bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yapmış olduğumuz transferlerin ne kadar isabetli olduğunu bütün Türkiye gördü. Allah'ın izniyle bu azim ve hırsla yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü Bakü'ye gidiyoruz. İnşallah oradan da iyi bir skorla dönmeyi diliyorum” yanıtını verdi.

OKAY YOKUŞLU TRANSFERİ

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve dün teknik direktör Fatih Terim'in transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladığı Okay Yokuşlu ile ilgili de konuşarak, “Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi tarafından, bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmaya veya kiraya vermeyi düşünmediklerini bize iletti. Biz artık böyle her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, kulübü maliyete sokmadan maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. ” dedi.

Albayrak, Fatih Terim’in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtirken “Yönetim kurulunun almış olduğu kararla beraber ‘ne kadar verebiliriz' dışına asla çıkmayacağız. Galatasaray taraftarlarına şunu söylemek istiyorum; merak etmesinler. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız bir futbolcumuz var onun yanına bir tane daha ekleme çabası içerisindeyiz. Okay Yokuşlu konusunda da bir değişiklik olursa onu da sizinle paylaşırız” değerlendirmesini yaptı.

“BELHANDA İYİ OYNADI ANCAK…”

Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılılardaki geleceği sık sık konuşulan futbolcu Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ise şunları söyledi:

“10 numara giyen futbolcumuz. Dün akşam gerçekten iyi oynadı bizleri de sevindirdi ama Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da satıldı. İyi oynamayanlar da satıldı. Bu iyi oynadı da illa gidecek veya gitmeyecek diye bir şey yoktur. Galatasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem satarız çünkü bu çarkı çevirmek zorundayız. Dünyada futbol ailesinin kaybı 6 milyar Euro. Galatasaray da Türk takımları da dünya takımları da bundan etkilendi. Biz de bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın bir gün yolda kalırız. Çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunları uygulamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.”

Fatih Terim de Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada Belhanda’nın takımdaki geleceği hakkında “Belhanda veya bir başkası. Herkesin bugünkü performansından memnunum. 5 Ekim'e kadar ne olur, ne biter bilmiyoruz ama her oyuncu bizim için kıymetli… Dikkat ederseniz biz genel olarak oyuncuları karşılamıyoruz ama giderken güzel ayrılıyoruz. Her şey olabilir. Ekonomilerin bu kadar sıkıştığı ortamlarda kulüpler kendi tasarruflarını kullanabilirler. Profesyonelce hareket eden herkes de saygı görmeye layık tabi” demişti.