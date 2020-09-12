Trabzonspor’dan Sörloth için flaş açıklama! ‘Henüz dönmedi ve noter tespiti…’

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Alexander Sörloth krizi yaşanıyor… Bordo mavili kulüp Norveç Milli Takımı’na giden ve maçın ardından cuma günü Trabzon’a dönmesi gereken golcü futbolcunun şehre gelmemesi ve antrenmanlara katılmaması nedeniyle noter tespiti yapıldığını açıkladı.

Alman devi RB Leipzig’den Sörloth için gelen resmi teklifin değerlendirildiğini açıklayan Trabzonspor Kulübü sürecin devam ettiğini ancak oyuncunun 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını bildirmesine rağmen dönmediğini açıkladı.

Yarın saat 20.00’de Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde, Norveçli golcünün forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SÖRLOTH’UN LEİPZİG TRANSFERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR…

Uluslar Ligi’nde Norveç’in Kuzey İrlanda’yı 5-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Sörloth, mücadelede 2 gol kaydetmişti. Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Sörloth’un transferi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Sözcü Skor editörü Ümit Genç önemli bilgiler ve detaylar paylaşmıştı…

Leipzig’in Sörloth transferi için önünde birden fazla senaryo bulunuyor.

Öncelikle Alman ekibinin Alexander Sörloth’u kadrosuna bu yıl katabilmesi için kesenin ağzını fazlasıyla açması gerek. Çünkü Trabzonspor’un Palace ile yaptığı anlaşma gereği Sörloth 1 yıl daha bordo mavililerin kontratlı oyuncusu ve bordo mavililer Norveçli golcü için 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna sahibi… İlk senaryoda bordo mavililer Sörloth için Crystal Palace’a opsiyon maddesindeki 6 milyon Euro’yu ödeyerek Leipzig’e yeni bir fiyat belirleyebilecek.

Sörloth için 20 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif bekleyen Trabzonspor bir sonraki satıştan pay maddesini de talep etme hakkına sahip

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Ancak Sörloth’un sözleşmesinde Trabzonspor’a dezavantaj yaratabilecek 9 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu madde gelecek sezon 9 milyon Euro ödeyecek herhangi bir takımın Sörloth’u transfer edebileceği anlamına geliyor.

Trabzonspor'un, serbest kalma maddesindeki rakamı yukarıya çekme çabaları ise şimdilik sonuç vermedi. Trabzonspor yönetiminin, bu çıkmaz nedeniyle Sörloth'un Leipzig'e transferine, uygun şartlar oluşması halinde izin vermesi de gündemde…