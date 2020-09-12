3 hakemin corona testi pozitif çıktı! Çember git gide daralıyor…

Ümit Genç – Süper Lig’de 2020-21 sezonu Covid-19 testlerinden gelen kötü haberlerle başladı. Dün oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla resmen başlayan yeni sezonda mücadeleler öncesi uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde üst üst pozitif sonuçlar geldi.

Seyircili oynanıp oynanmayacağı tartışmaları içerisinde başlayan ve bu yıl tarihte ilk kez 21 takımla oynanacak ligde hemen hemen tüm takımlarda pozitif vakaya rastlanıyor. Uzun soluklu ligin hemen başında yaşanan bu gelişmeler Türkiye genelinde corona virüsü vakalarının artan seyrini de gözler önüne seriyor.

Bugün erken saatlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi corona testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından Gençlerbirliği’nde de 1 futbolcu ve 1 personelin coronaya yakalandığı duyurulmuştu. Yaşanan bu önemli gelişmelerin ardından TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir üst klasman hakemi ve iki üst klasman yardımcı hakemin Covid-19 PCR testi sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

TALİMATLAR GEREĞİ KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Arka arkaya gelen bu haberler endişe yaratırken hakem, futbolcu, teknik adam ve personel ayrımı yapmaksızın futbolun içine sızan corona virüsü tehlikesi nedeniyle ‘çember daralıyor’ yorumlarına neden oldu.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”

SÜPER LİG'DE DAHA ÖNCE GÖRÜLEN POZİTİF VAKALAR…

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlık döneminde daha önce Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Erzurumspor ve Ankaragücü takımlarında pozitif vakaya rastlanmıştı. Tedavilerine başlanan isimlerin daha sonraki testleri negatife dönmüştü. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor da son dönemdeki en yüksek sayıyı vermiş ve tam 14 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak da coronaya yakalanmış ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Beşiktaş'ta ayrıca daha önce başkan Ahmet Nur Çebi'nin testi de pozitif çıkmıştı.

TFF PROTOKOLÜNDE POZİTİF VAKA SENARYOSUNDA YAPILMASI GEREKENLER ŞU ŞEKİLDE BELİRTİLİYOR:

Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir.

PCR testi pozitif saptanan futbolcu, çalışan ve teknik kadro için*; Öncelikle klinik bulgular, kan tablosu ve radyolojisine bakılmalıdır. Tedaviye alınmalıdır. Radyolojik değerlendirmede tek veya iki odaklı pnömonisi varsa evde tedavi yapılır, iki odağın üzerinde pnömonik infiltratı olan oyuncu yatırılarak tedavi yapılmalıdır.

NOT: Bir takımda vaka sayısından ötürü kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa, ligin kurallara göre yürütülebilmesi için süreç hakkında kararı TFF Yönetim Kurulu ve ilgili Bakanlıklar’ın yetkilileri birlikte vermelidir