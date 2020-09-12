Son dakika… Sergen Yalçın’ın corona virüsü testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü’nde pazar günü saat 20:00’de oynanacak Trabzonspor maçı öncesi büyük bir şok yaşanıyor… Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig dün Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla resmen açılış yapmıştı.

TFF’nin açıkladığı Covid-19 protokolüne göre Sergen Yalçın ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında olamayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”

SÜPER LİG’DE DAHA ÖNCE GÖRÜLEN POZİTİF VAKALAR…

Süper Lig’de yeni sezonun hazırlık döneminde daha önce Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor, Antalyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü takımlarında pozitif vakaya rastlanmıştı. Tedavilerine başlanan isimlerin daha sonraki testleri negatife dönmüştü. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor da son dönemdeki en yüksek sayıyı vermiş ve tam 14 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak da coronaya yakalanmış ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Beşiktaş’ta ayrıca daha önce başkan Ahmet Nur Çebi’nin testi de pozitif çıkmıştı.

TFF PROTOKOLÜNDE POZİTİF VAKA SENARYOSUNDA YAPILMASI GEREKENLER ŞU ŞEKİLDE BELİRTİLİYOR:

Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı'ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir.

PCR testi pozitif saptanan futbolcu, çalışan ve teknik kadro için*; Öncelikle klinik bulgular, kan tablosu ve radyolojisine bakılmalıdır. Tedaviye alınmalıdır. Radyolojik değerlendirmede tek veya iki odaklı pnömonisi varsa evde tedavi yapılır, iki odağın üzerinde pnömonik infiltratı olan oyuncu yatırılarak tedavi yapılmalıdır.

NOT: Bir takımda vaka sayısından ötürü kontrol edilemeyeceği düşünülen bir senaryo oluşursa, ligin kurallara göre yürütülebilmesi için süreç hakkında kararı TFF Yönetim Kurulu ve ilgili Bakanlıklar'ın yetkilileri birlikte vermelidir

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sergen Yalçın’ın covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig ekiplerinden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/HdGxfioBl6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 12, 2020

COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz pic.twitter.com/ZibFAghXhE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 12, 2020