Sergen Yalçın kimdir, kaç yaşındadır?

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza Sergen Yalçın ya da kısaca Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

10 yaşında girdiği Beşiktaş altyapısından A takıma kadar yükselmiş olup 15 yıl kulüp için ter dökmüştür.

Sergen'i 15 saniye izleyip Beşiktaş’a kazandıran Serpil Hamdi Tüzün’ün direktifi doğrultusunda her gün deftere 10 tane gol pozisyonu çizdiğini ve onları uyguladığını söylemiştir.

1991-1992 sezonunda “Namağlup Şampiyon” kadronun içinde yer almıştır. 1993 Akdeniz Oyunları’nda Sergen’li Türkiye, yarı finalde Zidane’lı Fransa U21 takımını yenerek, Cezayir’e karşı finalde altın madalyanın sahibi olmuştur.

1997 yılında rekor transfer ücreti ile İstanbulspor’a transfer oldu. Türkiye’de dört büyüklerin formalarını giymiş iki futbolcudan ilkidir.

2000 yılında The Guardian gazetesi onun hakkında “Paha biçilmez bir sol ayağı var, 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca dönemin Newcastle United teknik direktörü Bobby Robson’un da bir Sergen Yalçın hayranı olduğunu belirtti.

Caz müzisyeni Önder Focan'ın ‘Boğazda' adlı albümünde ‘Negres' (tersten Sergen) isimli eserini üretirken ilham aldığı kişi olmuştur.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜŞ

2002 yılında tekrar Beşiktaş’a dönmüştür. Beşiktaş’ın 100. yılında şampiyon olan kadronun en çok gol atan futbolcusu olmuştur. Sezonun 33. haftasındaki Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan maçta 100. yıl şampiyonluğunu getiren golü atarak, Ercan Taner’in klasikleşmiş “Sergen attı, şampiyonluk geldi” sözünü hayata geçirmiştir.

Beşiktaş JK'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş yöneticilerin, medya temsilcilerinin ve taraftarların verdiği oylar sonucu 2003’te 100 yılın en iyi futbolcularından seçilerek gümüş 11’e girmiştir.

1 Ekim 2003’de ki Chelsea-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın’ın deplasmanda attığı 2 gol ile Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez İngiliz takımını yendiği, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine imza attığı, Chelsea’yi yenen tek Türk takımı olan ve Chelsea’nin Avrupa kupalarında 41. maçında 2. mağlubiyetini yaşatan takım oluyordu.

2003-2004 sezonunda Beşiktaş formasıyla Çaykur Rizespor karşısında orta sahanın gerisinden kazandığı topla ceza yayına kadar yaklaşıp, İlhan Mansız'la yaptığı verkaçı golle tamamladığı pozisyon “Yılın Golü” ödülünü kazandı.

2002 yılında geldiği Beşiktaş’tan 2006 yılında ayrılmıştır. Lig’de 100 golü geçen ender orta saha oyuncularından biri olmuştur. İngiliz basınından These Football Times dergisinde Eylül 2017’de “Sergen Yalçın: Dünyanın en iyi futbolcusu olabilirdi.” adlı makale yayımlandı.

Birçok Anadolu kulübünü çalıştıran Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

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