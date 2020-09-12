MAÇ SONUCU | Göztepe 5-1 Denizlispor

Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor’u ağırlayan Göztepe, 5-1’lik galibiyetle ligin zirvesine yerleşti.

Maçın henüz 10. dakikasında Alpaslan Öztürk’ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi, 25’te Atınç Nukan, 43’te Halil Akbunar ile ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı.

Göztepe karşısında bir türlü varlık gösteremeyen Denizlispor, ikinci yarının hemen başında 50. dakikada Halil Akbunar’ın golüyle farkı azaltma umutlarını da tüketirken skor 4-0’a geldi.

Maçın 62. dakikasında Oğuz Yılmaz’ın golü durumu 4-1’e getirse de, dakika 71’de Zlatko Tripic’in 35 metreden enfes şutu sonrası Göztepe skoru 5-1 yaptı ve maçı da bu sonuçla galip tamamladı.

İzmir ekibi bu skorla ligin zirvesine yerleşti.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Süper Lig’de ilk hafta maçında Denizlispor’u Ege derbisinde konuk eden Göztepe’de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, Adanaspor´dan gelen genç kaleci İrfan Can Eğribayat ve Yunan ekibi Aris Selanik´ten kadroya dahil edilen santrfor Brown Ideye´ye on birde şans verdi. Yeni transferlerden Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye ise maça yedek başladı.

DENİZLİSPOR´DA PROSİNECKİ´NİN İLK MAÇI

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin başında ilk kez sahaya çıktı. Hırvat teknik adam, Alanyaspor´dan transfer edilen kaleci Cenk Gönen, Hannover 96´dan kadroya dahil edilen Marvin Bakalorz ve Çek ekibi Mlada Boleslav’dan gelen Muris Mesanovic’i on birde görevlendirdi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen diğer isimlerden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal ise yedek kulübesinde yerini aldı.