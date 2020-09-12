MAÇ SONUCU | Göztepe 5-1 Denizlispor

Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor’u ağırlayan Göztepe, 5-1’lik galibiyetle ligin zirvesine yerleşti.
Maçın henüz 10. dakikasında Alpaslan Öztürk’ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi, 25’te Atınç Nukan, 43’te Halil Akbunar ile ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı.
Göztepe karşısında bir türlü varlık gösteremeyen Denizlispor, ikinci yarının hemen başında 50. dakikada Halil Akbunar’ın golüyle farkı azaltma umutlarını da tüketirken skor 4-0’a geldi.
Maçın 62. dakikasında Oğuz Yılmaz’ın golü durumu 4-1’e getirse de, dakika 71’de Zlatko Tripic’in 35 metreden enfes şutu sonrası Göztepe skoru 5-1 yaptı ve maçı da bu sonuçla galip tamamladı.
İzmir ekibi bu skorla ligin zirvesine yerleşti.
YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Süper Lig’de ilk hafta maçında Denizlispor’u Ege derbisinde konuk eden Göztepe’de yeni transferler görücüye çıktı. Teknik direktör İlhan Palut, Adanaspor´dan gelen genç kaleci İrfan Can Eğribayat ve Yunan ekibi Aris Selanik´ten kadroya dahil edilen santrfor Brown Ideye´ye on birde şans verdi. Yeni transferlerden Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye ise maça yedek başladı.
DENİZLİSPOR´DA PROSİNECKİ´NİN İLK MAÇI
Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, yeşil-siyahlı ekibin başında ilk kez sahaya çıktı. Hırvat teknik adam, Alanyaspor´dan transfer edilen kaleci Cenk Gönen, Hannover 96´dan kadroya dahil edilen Marvin Bakalorz ve Çek ekibi Mlada Boleslav’dan gelen Muris Mesanovic’i on birde görevlendirdi. Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen diğer isimlerden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal ise yedek kulübesinde yerini aldı.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk'e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
- 9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk, topu ağlara gönderdi. 1-0
- 16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.
- 25. dakikada Berkan Emir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan, topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0
- 31. dakikada orta alandan atağa çıkan Göztepe'de, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase vuruş yapan Mossoro'nun şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
- 43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 50. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde defanstan dönen topa vuran Mossoro, meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderdi. 4-0
- 62. dakikada sağ kanattan yüklenen Denizlispor'da Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortada Oğuz Yılmaz, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 4-1
- 65. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de, Murat Paluli'nin ceza sahasına çevirdiği topa Soner Aydoğdu gelişine vurdu. Pozisyonun devamında top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.
- 71. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Zlatko Tripic, yaklaşık 30 metreden kaleye şut attı, falso alan top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 5-1
- 78. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası içinde Kubilay Sönmez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.