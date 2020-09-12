MAÇ SONUCU | Fulham 0-3 Arsenal | Premier Lig’de sezon açıldı, Arsenal şovla başladı!

Premier Lig’in açılış maçında Arsenal, ligin yeni ekiplerinden Fulham’a konuk oldu. Arsenal, sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılıp lige etkili bir giriş yapmış oldu. Son iki sezonda deplasmanda rahat galibiyet almakta oldukça zorlanan Arsenal, moral depolayacağı bir skor elde ederken Mikel Arteta’nın öğrencileri üç puana 8’de Alexandre Lacazette, 49’da yeni transfer Gabriel ve 57’de Pierre-Emerick Aubameyang’ın golleriyle uzandı.

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny, Liverpool’a karşı oynanan Community Shield müsabakasının ardından Fulham’a karşı da 90 dakika sahada kaldı.

Üçlü savunma görünümü ile sahaya çıkan Arsenal’da yeni transferlerden Willian ve Gabriel maça ilk 11’de başladı. Gabriel 49’da golünü atarken 90 dakika görev yaptı. Willian ise 76’da yerini Nicolas Pepe’ye bıraktı.

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Maça damga vuran olay ise karşılaşmadan önce yaşandı. Isınma çalışmaları sırasında Arsenal’ın iki oyuncusu Dani Ceballos ve Eddie Nketiah sert bir şekilde tartıştı ve kavgaya tutuştu. İkilinin birbirine girmesini takım arkadaşları önledi.

Arsenal’da Dani Ceballos ve Eddie Nketiah maç öncesi sahada ısınırken birbirlerine girdi.pic.twitter.com/jDEvMOJUp1 — SKOR (@SozcuSkor) September 12, 2020

Kavganın aktörlerinden Dani Ceballos 79’da Granit Xhaka’nın yerine, Eddie Nketiah ise 87’de Lacazette’in yerine oyuna dahil oldu. Arsenal ikinci hafta maçında West Ham’ı konuk edecek. Maçın ilk bölümü dışında oldukça etkisiz bir görüntü çizen Fulham ise ikinci haftada kendisi gibi ligin yeni takımlarından Leeds United’a konuk olacak.