MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Karagümrük, 36 yılın acısını çıkardı!

Süper Lig’de ilk haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Yeni Malatyaspor’u konuk etti. 36 yıl sonra ilk kez Süper Lig’de maça çıkan İstanbul ekibi inanılmaz bir dönüş yaptı ve sahadan 3-0’lık net skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Ramazan Civelek oldu. İlk iki golde asist yapan Ramazan, 72’de takımına bir de penaltı kazandırdı ve üç gole de imzasını atmış oldu.

Karagümrük 4’te yeni transferi Ervin Zukanovic ile skoru 1-0’a getirdi. 56’da Artur Sobiech farkı ikiye çıkarırken 74’te ise Erik Sabo penaltı noktasından farkı üçe çıkardı.

Yeni Malatyaspor, maç boyunca topa hakim taraf olsa da bir kaç pozisyon dışında etkili olamadı. Kaleci Aykut Özer’in iyi performansının yanı sıra Roco ve Zukanovic ikilisi derin savunmada iyi bir görüntü çizdi. Buna rağmen zaman zaman sürat problemi nedeniyle tehlikeli yakalanan Karagümrük, buna rağmen kalesini gole kapatmayı başardı. Adem Büyük, Fofana ve Cueva üçlüsüyle etkili olan ve fırsatlar harcayan Malatya, Karagümrük’ün kontrataklarını savunamadı.

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Ligin en genç teknik direktörü olan 37 yaşındaki Şenol Can’ın çalıştırdığı ve derin savunan etkili bir kontratak takımı olması beklenen Karagümrük; Ndao, Mevlüt, Sabo ve Ramazan ile etkili hızlı hücumlar yakaladı. Alassane Ndao, özellikle ilk yarıda uzun topları almayı ve top saklayarak takımını hücuma çıkarmayı başardı.

Tarihi gol 4. dakikada geldi!

Bununla birlikte Karagümrük, Süper Lig’de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. Ramazan’ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Karagümrük’ün Süper Lig’de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde Rıza Tuyuran atmıştı. 1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran’ın attığı bu golle Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.