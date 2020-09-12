MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor, yeni sezondaki ilk hafta maçında Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Heyecanı ve temposu yüksek maçta 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrılan Aytemiz Alanyspor’un gollerini 21. dakikada Davidson, 90. dakikada Steven Caulker kaydetti.

Geçen sezonu ligin 5. sırasında tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda final oynayan Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ve yıldız isimlerin takımdan ayrılmasına rağmen yeni hocası Çağdaş Atan ve yeni transferleriyle lige iyi bir başlangıç yaptı.

Sivasspor ise sezona hazır olmayan bir görüntü verdi.

PENALTI VAR’DAN DÖNDÜ!

Karşılaşmanın 19. dakiksında yeni transfer Adam Bareire, ceza sahası içinde Samba Camara tarafından yere düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR odasının kontrolü sırasında pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal edildi. Sivassporlu Camara’ya gösterilen sarı kart da iptal edildi.

EFECAN ‘AL DA AT’ DEDİ, DAVIDSON AFFETMEDİ

Bu pozisyondan iki dakika sonra, hızlı atakta Sivasspor savunmasını hazırlıksız yakalayan Alanyaspor yeni transfer Davidson ile 1-0 öne geçti. Kaptan Efecan Karaca’nın milimetrik ara pasına iyi koşan kanat oyuncusu Davidson, kaleci Samassa’nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını üstünlüğe taşıyan isim oldu.

SALİH ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

İlk yarıyı önde tamamlayan Alanyaspor, ikinci yarıda da rakibine net gol pozisyonu vermedi. Maç boyunca basit top kayıpları nedeniyle organize atak geliştirmekte sorun yaşayan Sivasspor, son dakikalarda oyunu Alanyaspor yarı sahasına yıktı ancak fırsatları değerlendiremedi. Dakikalar 81’i gösterdiğinde sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortaya Ninga vurdu. Ağlarla buluşmak üzere olan topu Salih Uçan çizgiden çıkarttı ve net bir gole engel oldu.

CAULKER NOKTAYI KOYDU!

Sivasspor’un beraberlik çabası nedeniyle son dakikalarda sahasına kapanan Alanyaspor’u rahatlatan gol 90. dakikada Steven Caulker’dan geldi. Kazanılan köşe vuruşunu kullanan Georgios Tzavellas’ın ortasına iyi yükselen Caulker, topu ağlara göndererek maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu.

ALANYA’NIN TRANSFERLERİ PARLADI

Yiğidolar’ın yeni transferi Jorge Felix ilk 11’de başladığı maçın ilk yarısında etkisiz kalınca ikinci yarı başında yerini Casimir Ninga’ya bıraktı. Sivasspor’da sahanın en iyi ismi ise stoper Samba Camara oldu. Geçen sezon devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki Fransız stoper, Alanyaspor ataklarındaki başarılı müdahaleleriyle farkın artmasına engel oldu.

Alanyaspor ise geçen sezonki kadrosundan birçok yıldızını kaybetmiş olsa da, takıma yeni katılan isimlerin etkili futbolu zorlu deplasmanda galibiyeti getirdi. Papiss Cisse’nin ayrılığı sonrası transfer edilen Adam Bareiro’nun ileri uçtaki hareketli görüntüsü ve sol kanattaki yeni transfer Davidson’un sezona golle açılış yapması teknik heyetin yüzünü güldürdü.