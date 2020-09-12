Lille’de bir Türk daha! Mustafa Kapı resmen açıklandı!

Galatasaray’dan ayrıldığını cuma günü kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir veda mesajıyla duyuran ve futbol hayatına Fransa’da devam edeceğini açıklayan Mustafa Kapı, Lille’e transfer oldu.

Lille, 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandığı kulübün resmi internet sitesinden duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Burak Yılmaz, genç yıldız adayına mesaj gönderdi.

Burak Yılmaz, “Mustafa hoş geldin kardeşim. Buraya geldiğin için çok mutluyum. İnşallah senin için her şey çok güzel olur. Seni burada bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre 300 bin Euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer olan Mustafa Kapı, Türkiye'de alt yaş milli takımlarının formasını giydi.

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Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen merkez orta saha oyuncusu 2018-2019 sezonunun 17. haftasında Galatasaray'ın konuğu Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta 90+5'te Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Aynı sezonun büyük bir kısmında Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen Mustafa Kapı, 30 maçta 8 gole imza atmıştı.

Bu transferle birlikte Lille’e transfer olan Türk oyuncu sayısı da dörde çıktı. Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın ardından Mustafa Kapı da Lille’e transfer oldu.