LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #11 Fatih Karagümrük

SKOR DETAY / METİN AKTAŞOĞLU Süper Lig’de yeni sezonun en çok merak edilen takımı Fatih Karagümrük olmalı. Türk futbolunun en üst liginde 6 sezon boy göstermiş olan, İstanbul’un tarihi semt takımlarından Karagümrük, 7. sezonunda Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyecek. 36 sene sonra ana sahneye geri dönen Karagümrük aslında tam bir kapalı kutu konumunda.

Bu kapalı kutu olma durumunun altında pek çok neden yatıyor. Nasıl geldiler, takımın başında kim var, nasıl bir kadro kurdular… Tüm bu nedenler bir araya gelince de hikayelerin hafızalarda yer ettiği futbol habitatında Karagümrük, merak ve tatlı heyecanın da odağı oluyor. Kapalı kutuyu açalım ve merak uyandıran unsurları tek tek ele alalım.

2009-2010 sezonunda Süper Amatör Lig’de mücadele eden Karagümrük, 10 yılın sonunda kendine Süper Lig’de yer buldu. Play-off finalinde Adana Demirspor’u penaltılar sonunda geçen Fatih ekibi, 2018-2019’da TFF 2. Lig’den, TFF 1. Lig’e yükselmişti. 2004-2005’ten sonra ilk kez boy gösterdiği TFF 1. Lig’den hiç beklemeden Süper Lig’e yükselmeyi başaran Karagümrük, Türk futbolunun deneyimli idarecilerinden Süleyman Hurma yönetiminde doğru işleyen bir modelle (Kasımpaşa, Göztepe, Başakşehir örneklerindeki gibi) adım adım ilerledi, deneyimli yıldızların da etkisiyle kalitesini yükseltti ve nihayetinde Süper Lig’e adım attı.

Projenin temelleri ise 20 Haziran 2012’de atıldı. 2011-2012 sezonu sonunda profesyonel liglere dönen İstanbul ekibi, şirketleşti ve Fatih Karagümrükspor A.Ş. olarak aslında küllerinden doğdu. Yapı başarıya ulaştı ancak son iki sezonda takımı altı teknik direktör (Yusuf Şimşek, Bülent Yenihayat, Atılay Canel, Cüneyt Dumlupınar, Giray Bulak ve Ömer Erdoğan) çalıştırdı. Kulübede de istikrar gerekliliği aşikar. Ömer Erdoğan’ın Hatayspor’a gitmesiyle teknik direktörlük koltuğuna takımın eski oyuncusu ve geçen sezon yardımcı antrenörlük yapan Şenol Can geçti. Bu da aslında özetle bahsettiğimiz ‘Nasıl geldiler’ sorusunun ardından ikinci merak unsuru.

TEKNİK DİREKTÖR

Süleyman Hurma ve yönetimi -özellikle kadro operasyonunun da başında gözüken isimler olan İkinci Başkan Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın (ki Murat Akın, Süper Lig’in şifresi olarak da bilinir)- koltuğu Şenol Can’a emanet etti. Henüz 37 yaşındaki Şenol Can, Süper Lig’in en genç teknik direktörü konumunda.

Şenol Can, takımının başında üç hazırlık maçına çıkarken, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Karagümrük, Alanyaspor’a 2-0, Başakşehir’e ise 2-1 mağlup oldu. Bu maçlar içinde Başakşehir ve Fenerbahçe’ye karşı eksiklerine rağmen bölüm bölüm iyi bir oyun sergilediği görünen ve etkili kontratakları dikkat çeken Karagümrük’ün ligde nasıl bir görüntü çizeceği ise ilk maçın ardından belli olacak.

Şenol Can, 13 Ağustos’ta DHA ve İHA’ya verdiği röportajda Avrupa Ligi’ni zorlamak istediklerini söyledi ancak takımın ilk hafta oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı, Karagümrük’ün gerçekçi bir bakış açısı ile net bir rakibi karşısında nasıl bir oyun sergileyeceğini görmek açısından da oldukça kritik. Keyif veren bir oyun sergilemek istediklerini söyleyen genç çalıştırıcı, “Bu ligin seviyesinde iyi oyuncular almak istiyoruz” demişti.

Elbette Şenol Can’ın kadrodan nasıl bir oyun çıkaracağı veya Süleyman Hurma ve yönetiminin ne kadar sabırlı olacağı da Karagümrük’ün hikayesinde etkili olacak ancak kurulacak kadro ve yapılacak transferler en belirleyici unsur olacaktı.

TRANSFERLER

Süper Lig’de iyi performansın yolu kaleci de dahil iyi bir savunma hattı oluşturmaktan ve hücumda fırsat değerlendirebilecek oyuncular bulmaktan geçiyor. Bu bakış açısıyla yaklaşarak transferlere bir göz atalım:

Emiliano Viviano (34, kaleci)

Ervin Zukanovic (33, stoper)

Enzo Roco (28, stoper)

Jure Balkovec (26, sol bek)

Eric Lichaj (31, sağ bek)

Aatif Chahechouhe (34, orta saha)

Vato Arveladze (22, on numara)

Mevlüt Erdinç (33, santrfor)

Transferlere bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük’te en ciddi takviyelerin savunmaya yapıldığını görüyoruz. Sol bekte Alparslan Erdem ve sağ bekte Koray Altınay gibi deneyimli oyuncuları bulunan Karagümrük, bu bölgelere önemli takviyeler yaparak hem rekabeti artırdı hem de kadroyu en azından kağıt üzerinde bu bölgelerde bir adım daha ileri taşıdı. Stoperde ise özellikle Fenerbahçe maçında tehlikeli sinyaller veren Gaber Dobrovoljc’in önüne Enzo Roco ve Zukanovic gibi iki önemli isim geldi. Ancak bu sezon Süper Lig’de parlayacak isim Fatih Kuruçuk (üstte fotoğrafta) olabilir. 1.92 metre boyundaki 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 5 gole imza attı. Serie A’da 132, Belçika Jupiler Pro’da ise 127 maçlık bir tecrübesi bulunan Zukanovic ile hem Fatih Kuruçuk hem de Roco iyi bir ikili olabileceği gözüküyor. Savunmasını ‘size’ açısından büyük tutan Karagümrük, sürat handikapını da derin savunma hattıyla çözmeyi deneyebilir. Bu da ilginç bir kontratak takımı oluşacağının da sinyallerini veriyor.

1.95 metrelik Viviano ve önünde 1.85 metre ortalamalı bir savunma hattı ile Karagümrük, aşılması güç bir duvar kurmayı hedefleyecek.

Orta alanda merkezde savunma işi Zeki Yıldırım’a, oyun kurma işi ise Erik Sabo’ya kalacak. Geçen sezon parlak bir performans sergileyen ikiliden Erik Sabo, 9 gol ve 5 asistle sezona damga vuran isimler arasındaydı. Geçiş hücumlarında bu ikilinin üzerine ne kadar yük bineceği ve bu ikilinin yükü nasıl sırtlayacağı çok kritik.

ANAHTAR

Ön tarafta ise Karagümrük, sürat ve oyun içi değişkenlikleri ön plana çıkarmaya çalışacak. Bu bölge de aslında Fatih Karagümrük’ün sezon hikayesini şekillendirecek anahtarı olacak. Solda Brahim Darri, sağda ise oyun tiplemesi ile Süper Lig’de etkili olması çok muhtemel Alassane Ndao geçen sezon çok etkili olmuş isimler arasındaydı. Hakkında transfer söylentileri çıkan Darri, takımda kaldı ve bu kanat rotasyonuna Aatif’ın tecrübesi de eklendi. Aatif elbette 10 numara bölgesine de rotasyon derinliği katıyor. Bununla birlikte Şota’nın 22 yaşındaki yeğeni Vato Arveladze de (altta fotoğrafta) 10 numara bölgesine transfer edildi. 1.84 metre boyundaki Vato, yetenekli ve uzun boyuna göre çabuk bir oyuncu. Etkili şutlar da atabilen Vato, sezonun flaş isimlerinden biri olmaya aday.

Santrforda ise Artur Sobiech ile Mevlüt Erdinç forma mücadelesi verecek. Klasik bir 4-2-3-1 dizilimi düşündüğümüzde Karagümrük’ün öndeki 3’lüsü her rakibe ciddi bir tehdit oluşturabilecek potansiyelde.

KİMİ İZLEMELİ?

Savunma hattında Fatih Kuruçuk, hücum bölgesinde ise Vato Arveladze ile Brahim Darri heyecan verici potansiyelleri nedeniyle izlemeye değer isimler.

Fatih Karagümrük’ün lige renk katacağı aşikar ancak takımın en büyük handikapı ise stat olacak. İstanbul’un köklü ekibi ne yazık ki -ne yazık ki ifadesini kullanmak acı elbette- maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Tamamen doluyken anlamlı bir futbol atmosferi oluşan devasa stat, pandeminin de etkisiyle bomboşken kocaman bir handikapa dönüşebilir. Ama yine de Olimpiyat Stadı’nın griliği karşısında Karagümrük’ün katacağı renk daha ağır basıyor.