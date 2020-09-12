Konyaspor’dan Bülent Korkmaz’a yalanlama: Transferler teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır

MÜSLÜM EVCİ/KONYA – Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 51 yaşındaki teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sözleşmesini feshetti. Görevi bırakma gerekçesini açıklayan Korkmaz “Geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir” dedi.

”TEK TARAFLI ALINAN KARAR”

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarının ardından İttifak Holding Konyaspor'da resmi internet sitesinde yazılı bir açıklamada bulundu.11 Eylül itibarıyla Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada. “Teknik Direktörümüzün talebi doğrultusunda kendisiyle dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın hocamız bu görüşmede mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı alınan bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’dan pazartesiye kadar süre talep etmiştir. Hal böyleyken; taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“TRANSFERLERDE TEKNİK HEYETLE İSTİŞARE EDİLDİ”

Yeni transferlerin Bülent Korkmaz ile istişare edilerek yapıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sayın hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikillashi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur. İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Teknik Direktör Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz”