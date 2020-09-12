Josef de Souza Beşiktaş formasını profiline koydu

Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme halinde olduğu ve pazar günü İstanbul’a gelmesi beklenen Josef de Souza, kendisi için hazırlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram’da profil fotoğrafı yaptı.

Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Siyah beyazlıların 1+1 yıllık teklifte bulunduğu 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye’ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. Başarılı futbolcu, Beşiktaş’tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.

SERGEN YALÇIN BİZZAT İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny’nin ilk 11’deki yerine geçiş yapacak.

Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan’a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın’ın özellikle istediği belirtiliyor.