Jefferson: Bazı şeyleri söyleyemiyoruz…

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Jefferson açıklamalarda bulundu.

Jefferson, hakemin kararlarını eleştirirken “Maçın özetini izlerseniz bence maçın hakkının ne olduğunu görürsünüz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok, zor şeyler, bazı şeyleri söyleyemiyoruz” dedi.

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Kubilay Aktaş’ın yerine 46’da oyuna dahil olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, “Son dakikaya dek mücadele ettiğimize inanıyorum, verilen kararlar nedeniyle yenildik. Bizim oyuna müdahale edemediğimiz anlarda Galatasaray gol buldu ama oyun içerisinde görülmesi gereken anlar var, bunları ekran önünde söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.