İyi futbolla değil, kaliteli ayakların dokunuşuyla alınan 3 puan

Fenerbahçe yeni sezonu galibiyetle açarak, yeni umutlara yelken açtı. Daha sezonun ilk haftasında eleştirmek çok da doğru olmaz ama bazı noktalara da dikkati çekmek gerekiyor.

İlk olarak iki takım arasında büyük bir kalite farkının olduğunu söylemeliyiz. Zaten maçı da kaliteli ayaklar kazandı. Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük problemi de çok az yetenekli futbolcusunun olmasıydı. Maç genelinde ara ara kıpırdanmalar olsa da futbol vasatı geçemedi. Çaykur Rizespor'un attığı birinci sınıf golden sonra sahneye klasikleşmiş bir Gökhan Gönül golü çıktı. Sosa'nın penaltısı ise 3 puanı getirdi.

SOSA 10-15 DAKİKADA RAHATLATTI

Skoru yeni transferler belirledi. Caner asist yaptı, Gökhan ve Sosa gol attı. Valenica da penaltı yaptırdı. Sezona transferleri tamamlayarak girmenin faydasını ilk haftadan gördü Fenerbahçe. Bir bekin ortalayıp diğer bekin fileleri havalandırdığı golü en son ne zaman attı Fenerbahçe, hatırlamıyorum. Caner ve Gökhan'ın hücum bindirmeleri, Sosa'nın 10-15 dakika oynayıp takımı rahatlatması… Bunlar net bir şekilde olumlu taraflardı.

Yani net bir şekilde söyleyebiliriz ki Fenerbahçe 3 puanı iyi futbolla değil, kaliteli ayaklarının dokunuşlarıyla kazandı.

PASTANIN KREMASI SANTRFOR YOK

Gelelim eleştirilecek kısımlara, bir kere Fenerbahçe temposunu artırmalı. Rakibine gücünü kabul ettirmeli. Bunlar tabii ki maç maç artacak özellikler ama dün bunları hiç göremedik dersek, yeridir. Fenerbahçe transferlerin birçoğunu kampa yetiştirdi, hazır hale getirdi ama pastanın kreması, yani santrfor sorununu çözemedi.

Vedat Muric'in Lazio'ya gideceği 2 aydır belli olan bir şeydi. Yönetim diğer bölgelere yaptığı transfer başarısını tez zamanda buraya da taşıması lazım. Dün Frey iyi mücadele etti, sahanın iyilerindendi ama asla Fenerbahçe'nin santrforu değil. Hatta yedek santrforu bile olamaz. Fenerbahçe, 4 Ekim'e kadar Frey'le giderse, gol yollarında büyük sıkıntı çeker. Fenerbahçe'nin bu uzun maratonda bir değil iki kaliteli santrfora ihtiyacı var.

Erol Bulut'u değerlendirmek içinse çok erken. Dün teknik adam değil, futbolcu kalitesi maçı kazandı. Erol hocanın en büyük şansı oyuncu zenginliği olacak. Rakipler eksiklerini tamamlayamazken Fenerbahçe ligin en iyi isimlerini transfer etti. Bu ligin Başakşehir'le birlikte uzak ara en derin kadrosuna Fenerbahçe sahip. Bu kadrodunun hakkı çok daha iyi futbolla verilmeli…