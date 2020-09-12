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Sözcü

Hes Kablo Kayserispor, yeni transferlerine lisans çıkaramadı

Süper Lig'de yeni sezona Kasımpaşa maçı ile başlayacak olan Kayserispor'a FIFA ve TFF'den şok bir haber geldi. Bilal Başakçıoğlu'nun transferi nedeniyle ödemesi gereken ücreti ödemeyen Kayserispor, transfer yasağıyla karşılaştı ve yeni transferlerine lisans çıkartamadı

17:34 -
Haberler Futbol
Hes Kablo Kayserispor, yeni transferlerine lisans çıkaramadı

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı.

Hollanda’nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu’nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi.

Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro’luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

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Son güncelleme: 18:29 12.09.2020