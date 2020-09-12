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Sözcü

Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de yeni sezon Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etmesiyle başladı. Bugün ise ligde 4 karşılaşma oynanacak. Galatasaray, sezonun ilk maçında kendi sahasında Gaziantep’i konuk edecek. İşte Galatasaray Gaziantep maçının yayın saati ve yayıncı kanalı…

13:48 -
Haberler Futbol
Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21 takımla oynanacak Süper Lig'de Galatasaray ilk maçında kendi sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00'da başlayacak mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

GALATASARAY'DA 5 YENİ İSİM

Geçtiğimiz sezon corona virüsü arasından sonra şampiyonluk mücadelesinden uzaklaşan Galatasaray, ligi de 6. sırada bitirmişti. Sarı-kırmızılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Omar, Fatih Öztürk ve Etebo ile kadrosunu güçlendirdi.

Foto: DepoPhotos

GAZİANTEP SUMUDİCA İLE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonun başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Rumen teknik adam Sumudica yeni sezonda da takımın başında kaldı. Gaziantep ayrıca, Andre, Kozulj, Çağlar Şahin Akbaba ve Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Sarrachi, Donk, Ömer Bayram, Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Maxim, Güray Vural, Andre

 