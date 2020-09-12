Galatasaray Gaziantep maç özeti… Falcao coştu!

Galatasaray konuğu Gaziantep’i 3-1 mağlup etti ve lige moral depolayarak, iyi bir giriş yapmış oldu. İki gol atan, bir de asist yapan Falcao maça damga vurdu.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Gaziantep maç özetini yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray’ın golleri Falcao (8′ pen. ve 40′) ile yeni transfer Emre Kılınç’tan (28′) geldi. Bu sezon tablonun üst yarısında olmayı hedefleyen Gaziantep ise tek golünü 53’te Andre’nin ayağından buldu.

KADROLAR

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

YEDEKLER: Çağlar, Mustafa, Pawel, Ulaş, Tetteh, Zvonimir, Jefferson, Furkan, Muhammet, Cenk