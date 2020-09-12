Galatasaray Gaziantep maç özeti… Falcao coştu!

Galatasaray konuğu Gaziantep’i 3-1 mağlup etti ve lige moral depolayarak, iyi bir giriş yapmış oldu. İki gol atan, bir de asist yapan Falcao maça damga vurdu.
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Gaziantep maç özetini yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.
MAÇIN DETAYLARI
Galatasaray’ın golleri Falcao (8′ pen. ve 40′) ile yeni transfer Emre Kılınç’tan (28′) geldi. Bu sezon tablonun üst yarısında olmayı hedefleyen Gaziantep ise tek golünü 53’te Andre’nin ayağından buldu.
KADROLAR
GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao
YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe
YEDEKLER: Çağlar, Mustafa, Pawel, Ulaş, Tetteh, Zvonimir, Jefferson, Furkan, Muhammet, Cenk