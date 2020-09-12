Fatih Terim’den ‘transfer’ açıklaması: ‘Karalar bağlayacak halim yok’

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Transfer döneminde rakiplere göre daha geride kalındığı eleştirilerine yanıt veren Terim, “Bazen isteklerle gerçekler yan yana gelmeyebilir. Ama dünyanın sonu değildir bu. Mevcut takımımız da ciddi ve iyi bir takımdır” ifadelerini kullandı.

Başarı için camianın birleşmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Konuşma zamanı gelince zaten konuşurum. Merak etmesinler ben iyiyim. Mayıslara koşmak için tek ses çıkarmamız lazım” dedi.

İşte Terim’in maç sonu açıklamalarından satır başları:

“Sözlerime başlamadan önce Emre Gönlüşen’le ilgili bir şeyler söylemek isterim. Allah’tan rahmet diliyorum. Sesi hep kulaklarımızda kalacak. Futbolun keyfi olan taraftar ve seyircinin olmaması açıkçası keyif vermiyor ancak yapacak da bir şey yok. Ümit ederim en kısa sürede taraftarımıza, seyircimize kavuşuruz.”

“KARALAR BAĞLAYACAK HALİM YOK”

“Galatasaray taraftarının aklı kulağı futbol takımının ne yaptığı ile ilgilidir. Bazen isteklerle gerçekler yan yana gelmeyebilir. Ama dünyanın sonu değildir bu. Mevcut takımımız da ciddi ve iyi bir takımdır. Mümkünse, olabilirse, el verirse 5 Ekim’e kadar da bazı şeyleri yapmaya çalışacağız. Ama bu dünyanın sonu değildir. Karamsar olacak halim yok. Söylenecek halim yok. Karalar bağlayacak halim hiç yok.”

“GELDİĞİMİZDEN BERİ…”

“Özellikle Galatasaray taraftarından ricam, yönetim kurulumumuzla, camiamızla tam konsantre olup Mayıslara beraber koşmamızdır. Geldiğimizden beri UEFA engeline takıldığımız için aldığımız oyuncuların çoğunu kiralık oyunculardan tercih ettik. Bildiğim kadarıyla 36 oyuncu aldıysak 50 oyuncu da verdik. Bunlar içerisinde önemli katkılar sağlayan rakamlar elde etti Galatasaray.”

“GALATASARAY SEÇENEK OLMAZ”

“Türk oyuncu piyasasına gelince. Takımlar çok ise, Galatasaray seçenek olamaz. Yani bir futbolcuyu çok takım istiyorsa, Galatasaray seçenek olmaz. Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya da ısrarımız olmaz. Allah nasip ederse takımımızın geleceği ile ilgili tahtaya yazdığım isimler aşağı yukarı buydu.”

“KONUŞMA ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM”

“Aklımızdakilerle gönlümüzdekiler birleşmedi ama Allah nasip ederse bunu da yapmaya çalışacağız. Herhangi bir şey için konuşmuyor değilim. Konuşma zamanı gelince zaten konuşurum. Merak etmesinler ben iyiyim. Mayıs’lara koşmak için tek ses çıkarmamız lazım.”

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