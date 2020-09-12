Fatih Terim’den Belhanda ve Okay Yokuşlu açıklaması: ‘İstedik ama…’

Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Galatasaray mücadeleyi 3-1 kazanırken maç sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, takımın oyunundan memnun olduğunu dile getirirken, maç öncesi olduğu gibi transfer gündemine değindi. Younes Belhanda’nın ayrılacağı iddiaları için “her şey olabilir” diyen Terim, Okay Yokuşlu’yu istediklerini ancak transferin Celta Vigo nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları:

“İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için çok mutluyum. Maç boyunca oyunun hakimiydik. Özellikle ilk yarı çabuk hücum yaptık. Bugün pas sayımızı 400 küsürlere çektik ama kaleye en hızlı şekilde gitmek gibi bir eylemimiz oldu. Sevindirici bizim adımıza.”

“BELHANDA İÇİN HER ŞEY OLABİLİR”

“Belhanda veya bir başkası. Herkesin bugünkü performansından memnunum. 5 Ekim’e kadar ne olur, ne biter bilmiyoruz ama her oyuncu bizim için kıymetli. Dikkat ederseniz biz genel olarak oyuncuları karşılamıyoruz ama giderken güzel ayrılıyoruz. Her şey olabilir. Ekonomilerin bu kadar sıkıştığı ortamlarda kulüpler kendi tasarruflarını kullanabilirler. Profesyonelce hareket eden herkes de saygı görmeye layık tabi.”

“OKAY’I İSTEDİK, O DA ÇOK İSTEDİ AMA…”

“Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek. Okay’ı istedik, o da çok istedi ama kulübü nedeniyle olmadı. Yoksa istedik.”

“BİZ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZDA BİLSİNLER Kİ…”

“Galatasaraylılar şunu bilmelidir ki, taraftarımız çok önemli muhakkak dışardan daha iyi görebiliyorlar. Ama ‘o niye olmadı, bu niye olmadı’ değil. Biz bir şey yaptığımız zaman bilsinler ki muhakkak bir sebebi vardır. Olmadıysa bizim hayrımıza değildir, olduysa da bir sebebi vardır. Bizim hayatımız bu. 24 saat bunu konuşuyoruz. Kulübümüzün bu durumunda her şey kolay değil ama fedakarlık yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

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