Dr. Hüseyin Bozkurt: ‘Hedefimiz dünyada ilk 500’

ÖZEL RÖPORTAJ SERCAN HAMZAOĞLU / Kapılarını geçen yıl öğrencilere açan Fenerbahçe Üniversitesi, yapılan büyük yatırımlar ve henüz ikinci yılı olmasına rağmen yakaladığı yüzde 96.3 dolulukla gelecek adına umut veriyor. Askıya alınan üniversite projesinin hayata geçmesini sağlayan Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Bozkurt'la, geçen 1 yılı, hedeflerini ve hayallerini konuştuk.

İşte Bozkurt'un ağzından, Fenerbahçe Üniversitesi'nin hikayesi: “2016 yılında YÖK'ten onay alınsa da yönetim 1 yıl erteledi. Başkan Ali Koç da göreve gelince projeyi devam ettirmeme yönünde görüş bildirdi. Bunu duyunca Ali Bey'i ziyaret ettim. Üniversiteyi kapatıyorsunuz.

Bir Fenerbahçeli olarak buna gönlüm razı değil, her türlü imkânımızı seferber edebiliriz dedim. Sayın Başkan da ilk başta şaşırdı ama baktı ben bu konuda samimiyim sonra ikna oldu. Geçen sene de Fenerbahçe ile birlikte üniversiteyi açmak nasip oldu. 400 öğrenci ile başladık. Bu yıl sayı 1800-2000 arası olacak. Henüz ikinci yılımızda olmasına rağmen yüzde 96,3 doluluk bizi mutlu ediyor.”

-İyi ki bu işe girdik diyor musunuz?

“Çok zor dönemler geçirdik. Karşımızda dernek ve kulüp var. Çok farklı sesler çıkıyor. Bunların hepsini aşmak, herkesin isteklerine karşılık vermek zaman aldı ama şu an çok iyi anlaşıyoruz. Onlar da gördüler ki Medicana bu konuda çok samimi, hiçbir beklentisi yok ve her türlü gayreti sarf ediyor. Kulüp bizi tanıdı biz de kulübün dinamiklerini. Gelecekte daha iyi günler bizi bekliyor.

-Başkan Ali Koç'un üniversite ile ilişkileri nasıl?

“Çok sıcak ve bize yardımcı olmaya çalışıyor. Koç ailesi, Türkiye'nin en değerli üniversitelerinden birine sahip. Ali Koç da bu konuda çok deneyimli. Bir rehber bizim için, tecrübelerinden faydalanıyoruz.”

-Fenerbahçe Üniversitesi beklentileri karşılayacak mı?

“Hiçbir Fenerbahçeli bu konuda tereddüt etmesin. Sadece Fenerbahçe olarak da bakmamak lazım. Eğitimin takımı, siyaseti, dini olmaz. Bütün Fenerbahçelilerin ve Türkiye'nin gurur duyacağı bir üniversite geliyor. Bunu çok iddialı şekilde söylüyorum. Fenerbahçe gibi dünyanın en önemli kulübü ile Medicana gibi sağlık alanında iddialı bir kurum bir araya gelince beklentiler de yüksek olacak tabi ki. Sağlık ve spor alanında en rekabetçi ve iddialı üniversite olmak istiyoruz. Bunun için çok büyük hayallerim var. İki fakültemizde yüzde 100, diğer bölümlerde yüzde 75'e varan burslar veriyoruz. Amacımız başarılı olmuş, ekonomik olarak sıkıntılı olan çocukları kucaklayıp memleketimize kazandırıp hayırlı evlatlar yetiştirmek. Kısa vadedeki hedef Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerini açmak. Şu anki kampüse ilave olarak dünya çapında bir şehir kampüsü hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin önde gelen birkaç üniversitesinden biri dünyada ilk 500'e girmiş bir üniversite amacımız. Bu bir maraton. Ekeceksiniz, biçeceksiniz, tohumu attık. 10 yıl içinde çok önemli işler atacağız. Önemli olan vizyonu koymak, o vizyon da bizde var.”

‘KEŞKE VEDAT KALSAYDI’

Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Hüseyin Bozkurt'la, sarı-lacivertli kulübün bu seneki transferlerini de konuştuk. Lazio'ya transferi an meselesi olan Vedat Muriqi'in takımda kalması gerektiğini düşünen Bozkurt'un bu konudaki görüşleri ise şöyle: “Çok değerli yöneticilerimiz var onlara saygısızlık yapmak istemem ama bir taraftar gözüyle değerlendirme yapacak olursam, çok iyi transferler yapılsa da Vedat Muriqi'in gitmesine gönlüm razı gelmiyor. Gökhan Gönül, Caner ve Novak'la bek problemi kalmadı. Sosa, Mert Hakan'la da hücum gücümüz çok arttı. Vedat gidince puzzle'ın eksik kalacağını düşünüyorum, yine ah vah edeceğiz. İnşallah yanılırım. Vedat, iyi bir açık alınırsa bu kadroda bu sezon 25-30 gol atardı. Seneye çok daha yüksek bir bedelle satılırdı. Bu benim görüşüm. İnşallah hayırlısı olur.”

‘SAĞLIK OLSUN!’

“Hedeflerimizden biri de Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru olmak. Sayın yöneticilerimiz bu yıl yine çok değerli başka sağlık grubu ile anlaştılar, sağlık olsun! Bugün onlar yarın biz. Talebimiz hep var. Fenerbahçe bize ne görev verirse onu yaparız. Fenerbahçe bizim sevdamız. Başka zaman da bize verirlerse bunu memnuniyetle kabul ederiz.”

‘EN BÜYÜK ESERİM EĞİTİM’

“Ataşehir ve Ataköy'de çok önemli iki hastane yatırımımız var. Ardından Medicana olarak yurtdışına açılacağız. Belli bir süre sonra ağırlığımı eğitime vermek istiyorum. Gönül işleri ve hayır işleri. Bu dünyadan göçüp gittikten sonra bana kalacak en büyük eser eğitim ve sağlık olacak. İki yüce iş. Birisi insanın hayatını, diğeri geleceğini kurtarıyor. Bu iki işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ikisi de hayra dokunan işler.”

‘SIRA İZMİR'DE’

İzmir'e, 110 milyon dolar yatırımla Medicana International Hastanesi'ni açtık. Gittiğimiz her şehirde spor takımlarımıza seve seve sponsor olduk. İzmir'de de bu böyle olacak. Göztepe, Altay, Karşıyaka, Altınordu… Kim destek isterse, biz yanlarındayız. Yeter ki gelsinler, kapımızı çalsınlar.”