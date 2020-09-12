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CANLI | Galatasaray 1-0 Gaziantep (İlk yarı oynanıyor)

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesi Galatasaray Gaziantep maçıyla devam ediyor. Geçen sezon pandemi arası sonrası istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Tablonun üst yarısında kalmayı hedefleyen Gaziantep ise İstanbul'da sürpriz peşinde. Maçın canlı anlatımı SKOR'da.

19:43 -
Haberler Futbol
CANLI | Galatasaray 1-0 Gaziantep (İlk yarı oynanıyor)

Galatasaray Gaziantep canlı! Galatasaray Gaziantep maçı ile Süper Lig’de ilk hafta heyecanı sürüyor. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile tablonun üst yarısında olmayı hedefleyen Gaziantep, İstanbul’da bir araya geliyor. Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 18: Güray Vural’ın sert ve zorlu frikiğinde Fatih topu kornere çelmeyi başardı.

GOL! Dk. 8: Penaltıda Falcao topu ağlara gönderdi.

Dk. 7: VAR incelemesi sonunda penaltı kararı çıktı.

Dk. 5: Feghouli’nin şutu Kubilay’a çarptı. Pozisyon izleniyor.

Dk. 1: Maç başladı!

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Emin, Ali Yavuz, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe

YEDEKLER: Çağlar, Mustafa, Pawel, Ulaş, Tetteh, Zvonimir, Jefferson, Furkan, Muhammet, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Bahattin Şimşek

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Gaziantep FK karşısında forma giyemiyor. Kasığında ağrı hisseden Mbaye Diagne yedek kulübesinde. Takıma dün katılan ve takımdan ayrı çalışan yeni transfer Oghenekaro Etebo ise kadroda yer almıyor. Gaziantep’te ise eksik futbolcu bulunmuyor.

galatasaray Gaziantep FK süper lig
Son güncelleme: 20:18 12.09.2020