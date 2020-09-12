Bülent Korkmaz Konyaspor’dan istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor’un 51 yaşındaki teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sözleşmesini feshetti. Görevi bırakan Korkmaz yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirdi.

Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adam, yönetimle arasındaki fikir ayrılıklarını çarpıcı bir şekilde açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla ayrılığını duyuran tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

‘ONAYIM VE BİLGİM DIŞINDA TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ…’

“Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil bu takımın kümeye düştü dediği dönemde, haklı birçok mazaret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk’la paylaştım. Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirdağ transferlerini gerçekleştirdik..

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim.”

KONYASPOR’DA 13 MAÇA ÇIKTI

13 Şubat 2020’de Konyaspor’da göreve getirilen Bülent Korkmaz geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar geçtiğimiz yılı 36 puanla 13’üncü sırada tamamlamıştı.