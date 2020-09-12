Boston Celtics müthiş seride Doğu Konferansı finaline yükseldi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) müthiş bir play off serisine sahne oldu… Doğu Konferansı yarı final serisi 7’inci maçında Celtics son şampiyon Toronto Raptors’ı 92-87 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Son ana kadar rakabetin devam ettiği serinin son maçı da nefesleri kesti. Celtics adına geceye damga vuran isim 29 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla Jayson Tatum oldu.

Galibiyette önemli bir rol oynayan diğer isim olarak 21 sayıyla Jaylen Brown ön plana çıktı.

Rakip Raptors’ta 20 sayı bulan Fred VanVleet’in çabası maçı uzatmalara götürmek için yeterli olmadı. Seriyi önde tamamlayan Celtics finalde Miami Heat ile eşleşti.

Batı Konferansı yarı final serisi 5. karşılaşmasında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers’ı 111-105’lik skorla geçti.

Serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yapan Nuggets’ta Jamal Murray 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Nikola Jokic 22 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı.