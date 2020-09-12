Beşiktaş’ta lige dertli başlangıç

SÜPER Lig'e zorlu Trabzon deplasmanında başlayacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, taktik çalışmalara hız verse de kadro sıkıntısı yaşıyor. Geçen sezon bordo-mavili rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılarda birkaç bölge dışında sorun çok. Sakatlığı bulunan N'Koudou, Trabzon'a götürülmeyecek. Arka adalesinde zorlanma bulunan Cyle Larin, takımdan ayrı bireysel olarak çalışıyor, yedek kulübesinde olacak.

ÜÇ SAVUNMACI TAMAM

FORVETTE Güven Yalçın oynayacak. Kanatlarda ise sağda Lens'in, solda Hasic'in yer alması bekleniyor. Sergen Yalçın, antrenmanlardaki formuna göre Lens'in yerine Boyd'a da şans verebilir. Orta üçlüde Atiba-Oğuzhan-Mehsan üçlüsü görev alırken stoper ikilisi Vida-Welinton olacak. Sol bekte N'Sakala şans bulacak. Sağ beksiz Kartal'da bu boşluğu Necip dolduracak. Kale ise genç Ersin'e emanet.