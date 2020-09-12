Beşiktaş’ta 3 bölgeye 3 takviye

Siyah beyazlı yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 3 bölgeye 3 takviye ile transferi kapatmayı planlıyor. Sangare ve Mert Yılmaz'dan sonuç çıkmayınca sağ bek için Davide Santon bir kez daha gündeme geldi. İtalyan yıldıza yeni teklif yapılacak. Al Ahli ile yollarını ayıran eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile ön libero açığının kapatılması planlanıyor.

Josef'in hafta içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Forvet için listenin ilk sırasında ise Nikola Kalinic var. Atletico Madrid ile bonservis pazarlıkları sürüyor.