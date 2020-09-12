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Sözcü

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Covid-19’a yakalandı

Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastalıkla ilgili herhangi bir semptom göstermediği aktarılan 50 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, evinde karantinaya alındı.

SKOR DIŞ HABER
23:00 -
Haberler Futbol
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Covid-19’a yakalandı

Liglerin başladığı ve başlamaya yaklaştığı şu dönemlerde kulüplere yapılan testler yoğunlaşırken Covid-19 haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone’nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre semptom göstermeyen Simeone, cuma günü sezon öncesi kampı kapsamında yapılan testin sonuçlarının belli olmasının ardından evinde izolasyon sürecine girdi.

İlk maçta olması beklenmiyor

İlk maçta 27 Eylül’de Granada’yı konuk edecek olan Atletico Madrid’in bu maça Diego Simeone’den yoksun çıkması bekleniyor. Cumartesi günü start alan La Liga’da Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son sekiz organizasyonunda mücadele ettiği için lige iki hafta geç başlayacak.

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