Süper Lig’de tarihi sezon başlıyor! 21 takım, 42 hafta, 420 maç

Pandemi nedeniyle üç ay ara verilen ve 26 Temmuz'da Başakşehir'in şampiyonluğu ile sona eren Süper Lig yeniden santrada.

48 günlük özlemin biteceği yeni dönem, pek çok ilke tanıklık edecek. Geçen sezon küme düşmenin uygulanmamasıyla Süper Lig ilk kez 21 takımla oynanacak.

Her hafta bir takım BAY geçecek, 42 hafta ve 420 maç sonrası sezon tamamlanacak. İlk yarı 21 Ocak 2021'de, sezon ise 16 Mayıs 2021'de sona erecek.

5 DEĞİŞİKLİĞE DEVAM

Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran 2021'de başlayacak olması sebebiyle sıkıştırılmış fikstür uygulanacak. Sezonda 9 hafta programı, hafta içi tamamlanacak. 4 takım küme düşecek, alttan üç takım gelecek. Böylece sonraki sezona 20 takımla başlanacak. Pandemi önlemleri nedeniyle ilk devrede tribünlerde seyirci olmayacak. Beş oyuncu değiştirme uygulaması bu sezon da devam edecek.

İLK YARININ DERBİLERİ

1. Hafta | Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe

5. Hafta | Trabzonspor-Başakşehir

6. Hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor

9. Hafta | Beşiktaş-Başakşehir

10. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş

14. Hafta | Fenerbahçe-Başakşehir

15. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray

19. Hafta | Beşiktaş Galatasaray

Süper Lig’de bugün başlayacak 2020-2021 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

11 Eylül Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)