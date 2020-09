Özel yatında ‘yasaklı madde’ testi yapılan Conor McGregor çileden çıktı

Ümit Genç – Dünyanın en ünlü UFC (karma dövüş sanatları) sporcularından biri olan ve şu günlerde nişanlısı Dee Devlin ile birlikte Fransa’nın Korsika Adası’nda tatilde olan Conor McGregor’a, özel yatında yasaklı madde kullanıp kullanmadığına dair bir test uygulandı.

UFC’den daha önce emekli olduğunu açıklayan McGregor 3.4 milyon Euro değerindeki yatına gelen davetsiz misafirlere adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrlandalı sporcu “UFC burada neler oluyor? USADA bu sabah testler yapmak için yatıma geldi. Ben emekliyim beyler! Ama devam edin, bunu yapmanıza izin vereceğim . Burada her şey doğal bebeğim! Sonsuza dek ve sonsuza dek her zaman. Yarın, Akdeniz’in 180 km ötesinden! Haydi gidelim” paylaşımını yaptı.

What's going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing? I've retired guys! But go on then, I'll allow them test me. It's all natural here baby! Forever and always, God Bless 180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET'S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020