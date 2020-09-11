MAÇ SONUCU | Menemenspor Altınordu 0-2 | İzmir derbisinde gülen Altınordu

TFF 1’inci Lig’de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Altınordu, İzmir derbisinde konuk olduğu Menemenspor’u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sezona 3 puanla başlayan Altınordu’nun gollerini 84’üncü dakikada Burak, 87’nci dakikada Metehan attı.
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
MENEMENSPOR: Selmani, Rıdvan, Domgjonas, Furkan, Olatunbosun, Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can), Tayfun, Tidjani, Mehmet (Dk. 79 Oğuzhan), Murat Elkatmış (Dk. 73 Yusuf)
ALTINORDU: Erhan, Yusuf, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Muzaffer (Dk. 73 Burak), Metehan, Ahmet İlhan (Dk. 90+1 Yiğit Emre), Hüsamettin
GOLLER: Dk. 84 Burak, Dk. 87 Metehan (Altınordu)
SARI KARTLAR: Tidjani, Olatunbosun, Domgjonas (Menemenspor) – Muzaffer, Oğulcan (Altınordu)
11′ Menemenspor’un soldan kazandığı serbest vuruşta Tayfun’un ceza sahasına ortasında yerden seken topu kaleci Erhan kornere tokatladı.
23′ Altınordulu Metehan sol çaprazdan yerden vurdu, kaleci Selmani kucağına gelen topu kontrol etti.
36′ Altınordu gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
56′ Menemenspor defansının hatasında topla buluşan Metehan, karşı karşıya kaldığı kaleci Selmani’yi geçip vurdu, son anda çizgi önünde topa ayak koyan Furkan gole izin vermedi.
78′ Altınordu’nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Burak arka direğe kesti. Bomboş pozisyondaki Yusuf’un kafa şutunda top yandan dışarı gitti.
GOL! 84′ Altınordu golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen genç Burak, şık bir şut çekti. Barajın üzerinden geçen top üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 0-1.
GOL! 87′ Altınordu farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Ahmet İlhan’ın yerden pasında arka direkte Metehan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 0-2.