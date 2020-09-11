LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #10 Fenerbahçe

Son 10 yılda sadece 2 kez şampiyon olabilen ve son şampiyonluğunu altı yıl önce yaşayan Fenerbahçe, şüphesiz bu hasrete nokta koyma parolasıyla sezona başlıyor. Trabzonspor’un 36 yıl (1983-84), Beşiktaş’ın 15 yıl (1967-1982) ve Galatasaray’ın 14 yıl (1973-1987) şampiyonluk hasreti çektiği Lig’de, en fazla 7 yıl (1989-1996) şampiyonluğa uzak kalan Fenerbahçe için tek hedef zirve. Sancılarla dolu 10 yıllık süreçte 5 kez ligi ikinci sırada bitiren sarı lacivertliler, Ali Koç’un başkan olmasıyla 2000’li yılların ortalarında olduğu gibi başarılarla dolu günlerin geleceğini planlamıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Aslında başkan olduğunda ‘şampiyonluk sözü veremem’ diyerek olacakları öngören Ali Koç, yine de aradan geçen 2 yılda tarihin en kötü performanslarından birinin yaşanacağını da düşünememişti. Ekonomik açıdan bataklığa saplanmış bir kulüp teslim alan Ali Koç, öncelik olarak asırlık çınarı düze çıkarmayı hedeflemişti.

Mali konularda tartışmasız bir başarı sağlayan Ali Koç ve yönetimi, yapılan yanlış transferler, başarısız hoca değişiklikleri ve vaadedilen ‘vizyon’ kavramlarının gerisinde kalınması nedeniyle taraftarın sabır taşını çatlatma noktasına getirdi. Ancak anlaşılan Başkan Ali Koç ve yönetimi de aynı çatlama sınırına gelmiş olacak ki, bu sezona hiç olmadığı kadar hazır bir şekilde giriliyor. Sol beki olmadan sahaya çıkan, orta sahadan stoper devşirerek sezonu tamamlayan, Vedat Muriqi gelmeden önce gol atamayan forvetlerden medet uman Fenerbahçe artık geride kaldı.

Yıllardır hep bir yanı eksik kalan Fenerbahçe, tüm ‘limit’leri aşarak yeni sezona bomba gibi bir giriş için hazırlanıyor. Yapılması gereken birkaç takviye haricinde kadro planlaması iyi düşünülmüş, teknik ekibi sağlam ve hedefe odaklanmış bir Fenerbahçe geliyor…

EROL BULUT > KARA BULUT

Fenerbahçe yönetiminin Phillip Cocu ile başlayan, bir süre Erwin Koeman ile devam ettikten sonra Ersun Yanal’a yönelen ‘doğru teknik direktör’ arayışı nihayetinde Erol Bulut ismiyle sonuçlandı. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış olan Alman ekolüne sahip Bulut, henüz 3 yıllık teknik direktörlük geçmişine sahip olsa da, bu seviyeye tırnaklarıyla kazıyarak geldi.

Kartalspor’da başlayan yardımcı antrenörlük serüvenine Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir’de devam eden Bulut, Özcan Kızıltan, Okan Buruk ve Abdullah Avcı gibi teknik adamların yanında pişti. 2017’de tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Malatyaspor ile ilk teknik direktörlük sınavını verdi ve sezonu 10. sırada tamamladı.

Bir sonraki sezon Nisan ayında takımdan ayrılsa da, oluşturduğu sistem ve kadro ligi 5. sırada sonlandırmayı başardı. Geçen sezon başında göreve geldiği Aytemiz Alanyaspor’da da yükselen grafiğini sürdürdü ve sezonu Türkiye Kupası’nda final oynayarak taçlandırdı. Ligde de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin üzerinde 5. sırada konumlandı.

Teknik adamlık kariyerinin henüz en taze yıllarında olmasına rağmen, Türk futbolunu yakından bilmesi ve taktiksel olarak ligin dinamiklerine fazlasıyla hakim olması, 45 yaşındaki Erol Bulut’un kısa sürede “Fenerbahçe Teknik Direktörü” unvanına erişmesini sağladı. Görev aldığı iki Anadolu kulübünde de adeta devrim yaratan Bulut, Fenerbahçe’deki baskı unsuruyla başa çıkması halinde başarılı olması kaçınılmaz.

Eski futbolcusu Efecan Karaca şu sözlerle Bulut’u anlatıyor: “Hem hocalık, hem insan olarak çok ileride. Bize hem savunma yapmayı, hem de hücumu, yani kompakt oynamayı öğretti. Erol Hoca üç büyüklerin yükünü çekebilecek kalite ve donanımda. Fenerbahçe’ye giderse çok başarılı olur, buna yürekten inanıyorum.”

SAHADAN TRİBÜNE ÇIKAN KAPTAN!

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 40 yaşına geldiğinde futbolu bırakarak kaptanlık pazubandını 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’a devretti. Ancak kaptanlığına tribünden devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasında çok büyük rolü olan Belözoğlu’nun görevi henüz resmi olarak açıklanmasa da, transferlerin neredeyse hepsinde onun imzası var. Yapılan 11 transfere sadece 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ve Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam, Enner Valecia Mert Hakan Yandaş gibi doğrudan ilk 11’de forma giyecek oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde sezonun ilk şampiyonluğunu transfer yarışında kazanmış oldu.

HERKES GÖREV YERİNE!

Fenerbahçe camiasının yıllardır kanayan yarası: Yanlış kadro planlaması.

Forvet olsa kanat yok, orta saha olsa stoper yok, sağ bek olsa sol bek yok. Bu sefer aynı hataya düşmeyen sarı lacivertliler, geçen sezon bitmeden başladığı transfer çalışmalarını hızlı şekilde sonuçlandırarak neredeyse bütün eksiklerini gidermiş şekilde sezona giriş yapıyor. Birkaç futbolcu dışında tüm transferlerini sezon öncesi kampa yetiştiren Fenerbahçe, yıllar sonra ilk kez hazır ve nazır şekilde sezona başlayacak.

Geçen sezon eldivenleri genç file bekçisi Altay Bayındır’a kaptıran Harun Tekin, teknik direktör Erol Bulut’un gelişiyle performansını yukarıya taşıdı. Kalede büyük rekabet var ve Tekin’in şimdilik bir adım önde olduğu söylenebilir.

Yaptığı kritik kurtarışlar ve potansiyel olarak ışık saçan Altay Bayındır, tecrübe eksikliği nedeniyle bir süre yedek kulübesinde kalacak gibi görünüyor. Ancak Harun Tekin’in tökezlediği ilk anda eldivenleri kapacaktır.

Fenerbahçe-Antalyaspor hazırlık maçı özeti:

GG & FİŞEK!

Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı transferler arasında şüphesiz en flaş isimler Caner Erkin ve Gökhan Gönül. Yıllar önce ayrıldıkları yuvalarına geri dönen ikili, ezeli rakip Beşiktaş’a transferleri nedeniyle camianın kızgın olduğu iki isim olsa da, kaliteleri ve tecrübeleriyle şüphesiz ligin en iyi iki bek oyuncusu.

Fenerbahçe’nin sol bekindeki yükü yıllarca tek başına taşıyan Hasan Ali Kaldırım’ın ayrılışı sonrası Caner Erkin-Filip Novak ikilisi o bölgeye ilaç gibi gelecek. Sağ bekte ise istikrarsız Mauricio Isla ve sağ açıktan devşirme Nabil Dirar ile boşa geçen yılların ardından asla pes etmeyen ruhu ve camia ile birçok başarı yakalamış Gökhan Gönül’ün geri dönüşü çok büyük bir eksiğin daha tamamlanması anlamını taşıyor.

Bir zamanlar Barcelona’nın radarındaki Uruguaylı Mauricio Lemos’un gelişi ile stoper mevkisindeki kanayan yaraya pansuman yapıldı. Ayağına hakim, çabuk bir savunmacıya hasret kalan Fenerbahçe, Lemos’un lige hızlı şekilde alışmasıyla özlem duyduğu güven veren stopere kavuşmuş olabilir.

Marcel Tisserand transferi de sonuçlanırsa, Fenerbahçe uzun süre sonra kaliteli bir stoper ikilisine sahip olacak. Kadrodaki Zanka, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar üçlüsüyle bu sene 42 hafta sürecek olan maratonda alternatifli bir kadro oluşturulmuş oldu.

YERE SAĞLAM BASAN VİZYONLU ORTA SAHA!

Emre Belözoğlu’nun tribüne çıkmasıyla sahada onun boşluğunu kimin dolduracağı tartışması Jose Sosa transferi ile son buldu. Her ne kadar yapılan transferlerle takımın yaş ortalaması artmış olsa da, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş isimlerinin orta sahaya getireceği dinamizm ve yaratıcılık farkı hissettirecektir.

Özellikle stopere çekilerek asıl yeteneklerini sergileme fırsatı bulamayan Jailson ve bir ara sol bekte bile oynatılan Deniz Türüç’ün orijinal yerlerine dönmesiyle oyuncuların performansı da birkaç seviye yukarıya çıkacak. Genç Ömer Faruk ve kiralıktan dönen Oğuz Kaan Güçtekin ise pastanın kreması. Yetenek ve kalite kokan futbolcular arasında kendilerini daha iyi pişirmeleri kaçınılmaz.

VALENCIA VE TAMAMLAYICISI THIAM!

Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey facialarından sonra Vedat Muriqi’nin golleri Fenerbahçe taraftarlarının son yıllarda yüzünü güldüren nadir şeylerdendi. Ancak Muriqi’yi besleyecek kanat ve orta saha organizasyonunun eksik kalması, Kosovalı golcüyü de maksimumunu veremeden ayrılmasına yol açtı.

Muriqi’nin Lazio’ya gitmesiyle o bölgeye transfer edilen Enner Valencia, her ne kadar kalitesi bilinen bir isim olsa da son sezondaki düşük performansı nedeniyle soru işaretleri taşıyor. Ancak Kasımpaşa’dan gelen Mame Thiam’ın hazırlık maçlarındaki istekli görüntüsü, bu ikilinin uyum sağlaması halinde Sow-Webo etkisi yaratabileceği görüşünü doğurdu. Michael Frey’in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmasa da Fenerbahçe’nin forvete bir transfer daha yapmayı planladığı biliniyor.

Garry Rodrigues için ayrılık çanları çalsa da takımda kalması halinde mevcut kadroyla istatistiklerini yukarı çekme ihtimali kuvvetle muhtemel. Geçen sezonun sonlarında takımın ayakta kalan tek ismi olan Ferdi Kadıoğlu ise bu isimler arasında en parlak olanı ancak ilk 11’deki yeri için çok savaşması gerekecek. Alternatif oluşturmak adına alınan Sinan Gümüş de de rekabet ettiği isimlerin önüne geçmek için Antalyaspor’da gösterdiği performansın çok üzerine çıkmalı.

GİDENLERDEN BİR TEK SENİ BANA EKLEDİM

Fenerbahçe bu sezon yapılan transerlerde ne kadar doğru ve yerinde hamleler yaptıysa, takımdan ayrılan isimler konusunda da bir o kadar alkış topladı.

Bir türlü bekleneni veremeyen: Mehmet Ekici

Yapışmayan yara bandı: Tolgay Arslan

Dinamizmini kaybetmiş: Mevlüt Erdinç

Yorgun: Hasan Ali Kaldırım

Bal yapmayan arı: Mauricio Isla

Kayıp balık: Alper Potuk

Ayrılığı Fenerbahçe camiasını derinden etkileyen tek bir isim var: Emre Belözoğlu. Onu izleyenleri 40 yaşında olduğuna inandırmak her ne kadar zor olsa da her güzel şeyin bir sonu oluyor. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli orta sahaları arasına ismini altın harflerle yazdıran Belözoğlu, boşluğu doldurulamayacak bir isim. Ancak saha içinde bıraktığı kaptanlığa teknik ekipte devam edecek olması da ayrı bir kazanç.

Fenerbahçe’nin bu sezonki hikayesinin yazarı olan Emre Belözoğlu’nun, 6 yıldır hasret kalınan şampiyonluğa kavuşulması halinde takdirlerin çoğunu alması kaçınılmaz…