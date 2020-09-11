Gloria Cup’ta corona krizi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Türk Telekom çekildi

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Basketbol Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuçlar çıkmıştı.

Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom aldığı ortak kararla turnuvadan çekildi.

Gloria Cup’ta mücadele eden Ukrayna ekibi Dnipro’da 5 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray’da da bir oyuncunun sonucu pozitifti.

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