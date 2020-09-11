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Gençlerbirliği, Robert Piris da Motta’yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile sözleşme imzaladı

15:22 -
Haberler Futbol
Gençlerbirliği, Robert Piris da Motta’yı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta’yı 1 yıllığına kiraladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Paraguay’da futbola başladıktan sonra Arjantin’de San Lorenzo takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya takımlarından Flamengo’da forma giydi. Robert Piris da Motta kulübümüzle satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı. Robert Piris da Motta’nın imza töreninde Kulüp saymanımız Murat Öngelen yer aldı. Öngelen, Motta’nın kulübümüze güç katacağına inandığını söyledi” ifadeleri kullanıldı.

Robert Piris da Motta