Galatasaray Celil Yüksel’i Adanaspor’a gönderdi

Galatasaray’dan TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’a transfer… Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki altyapı oyuncusu Celil Yüksel’in 900 bin TL bonservis bedeliyle Adanaspor’a transfer olduğunu KAP’a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel’in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

HARCAMA LİMİTİNE EKLENDİ

Harcama limiti olarak 950 bin Euro bütçesi bulunan Galatasaray’da Celil Yüksel’den gelen bonsevis bedeli de eklenmiş oldu.

Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Celil Yüksel sarı kırmızılı formayla U21 takımında ön libero mevkiinde forma giyiyordu.