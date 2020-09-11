Fenerbahçe nefes aldı! 328.1 milyon TL

Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe’nin bankalara olan 328.1 milyon TL’lik borcu bir yıl ertelendi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada “Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrası Fenerbahçe, yeni transferlerine ve sözleşmesini uzattığı futbolcularına lisans çıkarabildi.

EN SON FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe, kulüpler ile Bankalar Birliği arasında yapılan anlaşmaya, gelecekte daha büyük ekonomik sıkıntılara neden olacağı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl imza atmamıştı. Ancak 10 Süper Lig ekibinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 27 Ağustos’ta yaptığı ziyarette, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin gündeme getirdiği formülün kabul edilmesinin ardından Fenerbahçe de, Bankalar Birliği ile anlaşmaya razı oldu.

Çebi ve destek veren başkanlar, bu görüşmede yapılandırma anlaşmasının 2 yılı geri ödemesiz 12 yıla çıkmasını önerdi. Bakan Albayrak, bu öneriye tüm Süper Lig ekiplerinin destek vermesi üzerine Türkiye Bankalar Birliği’ne anlaşmanın 12 yıla çıkması için talimat verdi. Revizyon, ligler başlamadan onaylandı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe de Bankalar Birliği’yle yapılan yeni anlaşmaya katıldı.

FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Kulüplerle daha önce yapılan anlaşmalarda yıllık faiz LIBOR+- yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Bu da yüzde 16’yı geçen bir faizle kulüplere karşı karşıya bırakıyordu.

Yeni anlaşmada ise LIBOR kullanılmayacak ve yıllık faiz sadece yüzde 8 olacak. Geçen yıl anlaşmaya imza atan kulüplere de mali durumları uygun bulunması durumunda ek ödeme yapılacak.

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