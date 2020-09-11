Erol Bulut penaltı pozisyonunu yorumladı: O pozisyonda kural böyle!

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 geri düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe’de teknik direktör olarak çıktığı ilk resmi maçından üç puanla ayrılan Erol Bulut, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Rize’nin zor bir deplasman olduğunun altını çizen Bulut, “Maçtan önce söylemiştim zor bir deplasman olduğunu. Rize’de her zaman büyük takımlar biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü gerçekten iyi bir takım kurmuş Rizespor, onları tebrik ediyorum” dedi.

‘Enner Valencia’nın pozisyonunda kural böyle’

Tartışılan penaltı pozisyonu hakkında da bir yorum getiren Erol Bulut şunları aktardı: Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor. Enner Valencia'nın penaltı pozisyonunda kural böyle. İlk yarı bir penaltı pozisyonumuz daha vardı. Rakibin eline çarptı. Hakem vermedi. O da penaltıydı. Valencia'nın penaltı pozisyonunda hakemin yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum.”

Oyunu değerlendiren Erol Bulut, “Oyunun gidişatına baktığımız zaman, ortada olan bir oyun vardı. İlk yarıda yakaladığımız bazı pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Yakaladığımız bir penaltı var, penaltı kaçtıktan sonra oyun biraz daha değişti gibi. İkinci yarıda rakip, yakaladığı bir pozisyonda 1-0 öne geçti. Zaten ‘Golü atamıyorsanız, yiyorsunuz.’ böyle güzel bir laf vardır. Futbolcularımın iki katı daha enerji sarf etmeleri gerekiyordu bu maçı çevirmek için, bunu başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başarılı çalıştırıcı, oyuna son bölümde giren ve skoru 2-1’e getiren penaltı golüne imza atan Sosa hakkında “Sosa çok değerli ve kaliteli bir futbolcu. Oyunun gidişatını her zaman değiştirebilecek bir futbolcu. 45 dakika oynama şansı yoktu, 15-20 dakika oynatabilirdik. O yüzden onu son 15 dakikada sahaya attık. Bizi rahatlattı topu tutmasıyla” diye konuştu.

Yine oyuna sonradan dahil olan ve penaltı pozisyonunda yerde kalan isim olan Enner Valencia hakkında da konuşan Erol Bulut, “Enner Valencia’nın formu şu an gittikçe iyiye gidiyor. O da 45 dakika oynayabilme kapasitesinde ama önümüzdeki hafta bunlar daha daha gelişecek” dedi.